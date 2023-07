തൊഴിലാളിയെ കടക്ക് തീയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി; ഉടമ അറസ്റ്റിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മംഗളൂരു: കടക്ക് തീവെച്ച് ജീവനക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ. മംഗളൂരു പാണ്ഡേശ്വരം സ്വദേശിയും മുളിഹിട്ലു ജങ്ഷനിലെ മഷുപ ജനറൽ സ്റ്റോർ ഉടമയുമായ തൗലീൻ ഹസന്‍(32) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളുടെ കടയിലെ ജീവനക്കാരൻ ഗട്ടിയൻ തായ് ജഗ്ഗുവാണ്(26) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് സംഭവം. കടക്ക് തീയിട്ട തൗലീൻ ഹസന്‍ വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം തീപിടിത്തമുണ്ടായി എന്നാണ് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഗട്ടിയൻ തായ് ജഗ്ഗു മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാക്കുതർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

The worker was set on fire and killed; The owner was arrested