ഏക സിവിൽ കോഡ് കരട് റിപ്പോർട്ട് ജൂലൈ 15ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാറിന് കൈമാറും

ഏറെ വിവാദമായ ഏക സിവിൽ കോഡിന്‍റെ കരട് റിപ്പോർട്ട് വിദഗ്ധ സമിതി ജൂലൈ 15ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാറിന് കൈമാറും. റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന ദേശായി അധ്യക്ഷയായ വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് കരട് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുക. ഏക സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ വ്യവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും അനുബന്ധങ്ങളും ശിപാർശ പ്രകാരം കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഈ രേഖകളും റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ ഭാഗമാകും. കരട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ യോഗം നാളെ ഡൽഹിയിൽ ചേരും. കൂടാതെ, ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന ദേശായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും. കരട് റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏ​റ്റ​വു​മാ​ദ്യം സി​വി​ൽ കോ​ഡ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി-​ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​നോ സി​വി​ൽ കോ​ഡി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ​നി​ന്ന്​ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​നോ ഉ​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടേ​ത്. മു​സ്​​ലിം​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ സി​ഖ്, ക്രൈ​സ്ത​വ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും സി​വി​ൽ കോ​ഡി​നെ​തി​രാ​ണ്. അതേസമയം, ​ഏക സി​വി​ൽ കോ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ എ​തി​ർ​പ്പ്​ രാജ്യത്ത് ശ​ക്ത​മാണ്. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ഈ ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ കൂ​ടാ​തെ ഏ​ക സി​വി​ൽ കോ​ഡ്​ ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ബി​ൽ പാ​സാ​യാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ബി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ചേ​രി​തി​രി​വി​ന്​ ഉ​ത​കു​ന്ന സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കാ​നും​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നീ​ക്കം. ആ​ദി​വാ​സി-​ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന എ​തി​ർ​പ്പ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ഊ​രാ​ക്കു​ടു​ക്കി​ലാ​ക്കു​ന്നു. വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നാ​കെ എ​തി​ര്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്​ നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല ഏ​ക സി​വി​ൽ കോ​ഡെ​ന്ന്​ നാ​ഗാ​ലാ​ൻ​ഡി​ലെ എ​ൻ.​ഡി.​പി.​പി, മേ​ഘാ​ല​യ​യി​ലെ എ​ൻ.​പി.​പി, മി​സോ​റ​മി​ലെ എം.​എ​ൻ.​എ​ഫ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു. പ​ഞ്ചാ​ബ്, വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഏ​ക സി​വി​ൽ കോ​ഡി​നെ​തി​രെ പ​ര​സ്യ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചിട്ടുണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​പ്പോ​രു​ന്ന വൈ.​എ​സ്.​ആ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, എ.​ഐ.​എ.​ഡി.​എം.​കെ തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഏ​ക സി​വി​ൽ കോ​ഡി​നെ​തി​രെ തി​രി​ഞ്ഞു.

News Summary -

The Uniform civil code draft report will be handed over to the Uttarakhand government on July 15