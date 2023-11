cancel camera_alt അൽ ശിഫ ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഇസ്രായേൽ​ സൈനികർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link ഗ​സ്സ: ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​നു​മൊ​ടു​വി​ലും, അ​ൽ ശി​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഹ​മാ​സി​നു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്രം ക​​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​തി​ക്ര​മം ക​ടു​പ്പി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ​സേ​ന. ക​ണ്ണി​ൽ ക​ണ്ട​വ​രെ​യെ​ല്ലാം പി​ടി​കൂ​ടി മ​ർ​ദി​ച്ചും വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത് കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പു​ക​ള​ട​ക്കം ത​ക​ർ​ത്തും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ള​ട​ക്കം വ​ള​ഞ്ഞും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക്രൂ​ര​ത തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സൈ​നി​ക ടാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് ​പ്ര​വേ​ശ​ന​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി ചുമരുക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​സ​ര​ത്താ​കെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സേ​ന എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി​യ​താ​യും അ​ൽ ശി​ഫ ആ​​ശു​പ​ത്രി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബൂ സാ​ൽ​മി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. 650 രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ൽ​ശി​ഫ​യി​ലു​ള്ള​ത്. 45 ഡ​യാ​ലി​സി​സ് രോ​ഗി​ക​ളും 36 ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ളും ഇ​തി​ൽ​പ്പെ​ടും. ഒ​രു കി​ഡ്നി ​രോ​ഗി മ​രി​ച്ച​താ​യും നാ​ലു​പേ​ർ അ​ത്യാ​സ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 5000 അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളും 500 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മ​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ആ​​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ ബ​ന്ധ​വും നി​ല​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ എം.​ആ​ർ.​ഐ മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ബാ​ഗി​ൽ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ഹ​മാ​സ് യൂ​നി​ഫോ​മും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് സൈ​ന്യം ത​ന്നെ കാ​ർ​ഡ്ബോ​ർ​ഡി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് വെ​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് വ​ക്താ​വ് ഉ​സാ​മ ഹം​ദാ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​യെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു. ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഏ​ജ​ൻ​സി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കും വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സൈ​ന്യം ല​ഘു​ലേ​ഖ വി​ത​റി. സ്കൂ​ളു​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ത്ത് ഗ​സ്സ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം 41ാം ദി​വ​സ​വും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ൽ ര​ണ്ട് മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ കൂ​ടി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ത​ക​ർ​ത്ത​തോ​ടെ ന​ശി​പ്പി​ച്ച മൊ​ത്തം പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 74 ആ​യി. മൂ​ന്ന് ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പ​ള്ളി​ക​ളും ത​ക​ർ​ത്തു. 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 33 സൈ​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ഇ​സ്സു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൽ ഖ​സ്സാം ബ്രി​ഗേ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു. 4710 കു​ട്ടി​ക​ളും 3160 സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​കെ മ​ര​ണം 11,500 ക​ട​ന്നു. Show Full Article

The underground chamber could not be found; Israel violence at the hospital