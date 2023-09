‘ഇൻഡ്യ’യുടെ മൂന്നാംവട്ട ചർച്ചകൾക്ക്​ തുടക്കമായി

cancel camera_alt പ്ര​തി​പ​ക്ഷ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ​ ‘ഇ​ൻ​ഡ്യ’​യു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ മും​ബൈ​യി​ലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എന്നിവരെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിക്കുന്നു By ഫൈ​സ​ൽ വൈ​ത്തി​രി മും​ബൈ: ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ എ​തി​രെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ​യാ​യ ‘ഇ​ൻ​ഡ്യ’​യു​ടെ മൂ​ന്നാം യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മും​ബൈ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ സീ​റ്റു വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ഓ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

ദ്വി​ദി​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​ഖ്യ​ത്തെ ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റെ ക​ണ്ടെ​ത്തും. വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു മി​നി​മം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ രൂ​പ​മാ​കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ അ​ട​വു​ന​യം, നി​ല​പാ​ട്​ എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​യാ​കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന ഏ​ക ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്​ ‘ഇ​ൻ​ഡ്യ’​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്ന്​ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ എ​ത്തി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി, മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ, കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ, ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, എം.​കെ സ്റ്റാ​ലി​ൻ, ഹേ​മ​ന്ത് സോ​റ​ൻ, അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ, ഭ​ഗ​വ​ന്ത്​ മ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി (സി.​പി.​എം), അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ് (സ​മാ​ജ് വാ​ദി), ഡി. ​രാ​ജ, ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം (സി.​പി.​ഐ), സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി (മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്), ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി (കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം)​എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മും​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ലാ​ലു​പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് (ആ​ർ.​ജെ.​ഡി), ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ബ്ദു​ള്ള (നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്), പ​ശ്​​ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 28 പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 63 പേ​രാ​ണ്​ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഔ​പ​ചാ​രി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11നാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന യോ​ഗം. ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ക. യോ​ഗ​ത്തി​നു​ മു​മ്പ്​ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. Show Full Article

News Summary -

The third round of discussions of India has started