    date_range 2 Dec 2025 8:11 AM IST
    date_range 2 Dec 2025 8:11 AM IST

    വ​ഖ​ഫ് രേ​ഖ​ക​ൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സ​മ​യം നീ​ട്ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നീ​ട്ടി​ക്കി​ട്ടാ​ൻ ​ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ൽ പോ​ക​ണം

    Supreme Court,submitting,Waqf,records,extended,tribunal,extension. വഖഫ്,സുപ്രീംകോടതി, ട്രൈബ്യൂണൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ്, സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. സ​മ​യം നീ​ട്ടി​ക്കി​ട്ടാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ദി​പാ​ങ്ക​ർ ദ​ത്ത, അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ് മ​സീ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം.

    മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് പാ​സാ​ക്കി​യ വ​ഖ​ഫ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ എ​ട്ടി​നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, ഇ​തു​വ​രെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജൂ​ൺ ആ​റി​ന് ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ തു​റ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്ത് രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചാ​ണ്. സ​മ​യ​പ​രി​ധി വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ഈ ​തീ​യ​തി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് വി​വി​ധ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് മ​നു സി​ങ്‌​വി, പി.​വി. ദി​നേ​ശ്, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബെ​ഞ്ച് ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. വ​ഖ​ഫ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്ന് (ബി) ​പ്ര​കാ​രം സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കാ​ൻ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    TAGS:waqf boardtribunalSupreme Court
    News Summary - The Supreme Court has ruled that the time for submitting the Waqf records cannot be extended, and the tribunal should be approached for an extension.
