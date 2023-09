cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ സ​മ്മേ​ള​നം ചേ​രു​ന്നത് സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മേ​ള​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18 ആരംഭിക്കുക പഴയ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് മന്ദിരത്തിലാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ‘ഗ​ണേ​ശ ച​തു​ർ​ഥി’ ആഘോഷ ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 19ന് പുതിയ പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് സമ്മേളനം മാറ്റും. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 22വരെ പുതിയ പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിൽ സമ്മേളനം ചേരുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്ന് എ.എൻ.ഐ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ സ​മ്മേ​ള​നം ചേ​രാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ​റികാ​ര്യ ​മ​ന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോ​ഷി സമ്മേളന തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അജണ്ടകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അ​ഞ്ചു ​ദി​വ​സ​വും ‘അ​മൃ​ത്​ കാ​​ല’​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്രഹ്ലാദ്​ ജോ​ഷി എക്സിൽ കു​റി​ച്ചു. ​പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​ൻ ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​​ക​ളോ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളോ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​ശ്ര​ദ്ധ ത​ന്നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന മോ​ദി​യു​ടെ സ്‌​റ്റൈ​ലാ​ണ് ​ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ‘മൊ​ദാ​നി’ അ​ഴി​മ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​ന്ന്,​ വ​ലു​താ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യം ‘ഇ​ൻ​ഡ്യ’ മും​ബൈ​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ വാ​ർ​ത്ത ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചു​റ്റും ക​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള മോ​ദി രീ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വ​ക്​​താ​വ്​ ജ​യ്​​റാം ര​മേ​ശ്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ജൂ​ലൈ 20ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ വ​ര്‍ഷ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 11നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. ഡ​ൽ​ഹി നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​വാ​ദ ബി​ല്ലു​ക​ൾ​ അ​ന്ന്​ പാ​സാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

The Special Session of Parliament will start in the old building on 18th September and will be later moved to the new building