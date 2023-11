cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link റാ​​യ്പു​ർ/ഐ​​സോ​​ൾ: അ​ഞ്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പിന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മി​സോ​റ​മി​ലും ഛത്തി​സ്ഗ​​ഢി​​ലെ 20 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും നാളെ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ചയും നിശബ്ദ പ്രചാരണം ഇന്നും അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

40 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള മി​സോ​റ​മി​ൽ 4.3 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 8.57 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് വി​ധി എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ത്രി​​കോ​​ണ ​മ​​ത്സ​​രം ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന മി​​സോ​​റ​​മി​​ൽ 16 വ​​നി​​ത​​ക​​ള​​ട​​ക്കം 174 സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളാ​​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ഭ​​ര​​ണ​​ക​​ക്ഷി​​യാ​​യ മി​​സോ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ഫ്ര​​ണ്ട് (എം.​​എ​​ൻ.​​എ​​ഫ്), പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​മാ​​യ സോ​​റം പീ​​പ്ൾ​​സ് മൂ​​വ്മെ​​ന്റ് (ഇ​​സ​​ഡ്.​​പി.​​എം), കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് എ​​ന്നീ ക​​ക്ഷി​​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​​പി 23 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ആം ​​ആ​​ദ്മി പാ​​ർ​​ട്ടി നാ​​ലി​​ട​​ത്തും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ 27 സ്വ​ത​ന്ത്ര​രും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. 1,276 വോ​ട്ടി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​​തേ​സ​മ​യം, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 2059 പേ​ർ ഹോം ​വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി മി​സോ​റം അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ച്ച്. ലി​യാ​ൻ​സെ​ല അ​റി​യി​ച്ചു. 8526 സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​പാ​ൽ ബാ​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഹോം, ​പോ​സ്റ്റ​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് ഐ​സോ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്; 2534 പേ​ർ. ഛത്തി​​സ്ഗ​​ഢി​​ൽ ന​ക്സ​ൽ ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ബ​സ്ത​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ഏ​ഴെ​ണ്ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 20 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 25 വ​നി​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 223 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. 40,78,681 പേ​രാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​മ്മ​തി​ദാ​നം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും എം.​പി​യു​മാ​യ ദീ​പ​ക് ബൈ​ജ്, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ക​വാ​സി ല​ഖ്മ, മോ​ഹ​ൻ മ​ർ​കം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ബ​ർ, ച​വീ​ന്ദ്ര ക​ർ​മ, ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ര​മ​ൺ സി​ങ്, മു​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കേ​ദാ​ർ ക​ശ്യ​പ്, ല​ത ഉ​സെ​ന്ദി, വി​ക്രം ഉ​സെ​ന്ദി, മ​ഹേ​ഷ് ഗ​ഗ്ദ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​ർ. മൊ​ഹ്‌​ല-​മാ​ൻ​പു​ർ, അ​ന്ത​ഗ​ഢ്, ഭാ​നു​പ്ര​താ​പ​പു​ർ, കാ​ങ്ക​ർ, കേ​ശ​കാ​ൽ, കൊ​ണ്ട​ഗാ​വ്, നാ​രാ​യ​ൺ​പു​ർ, ദ​ന്തേ​വാ​ഡ, ബി​ജാ​പു​ർ, കോ​ണ്ട മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു വ​രെ​യും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു വ​രെ​യു​മാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. വോ​ട്ടി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പോ​ളി​ങ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യിരുന്നു. 5304 പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് സ​ജ്ജമാക്കിയ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബി.​​ജെ.​പി നാ​​രാ​​യ​​ൺ​​പു​ർ ജി​​ല്ല വൈ​​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ര​​ത്ത​​ൻ ദു​​ബെ​​യെ മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ൾ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

The silent campaign also ended; Voting tomorrow in Mizoram and Chhattisgarh