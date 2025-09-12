Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 7:42 AM IST

    രാഷ്​ട്രപതിയുടെ റഫറൻസ്​ വിധി പറയാൻ മാറ്റി

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ 10 ദി​വ​സ​ത്തെ വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    രാഷ്​ട്രപതിയുടെ റഫറൻസ്​ വിധി പറയാൻ മാറ്റി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റ​ഫ​റ​ൻ​സ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ഞ്ചം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ച് വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി. 10 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ലി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, വി​ക്രം​നാ​ഥ്, പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ, എ.​എ​സ്. ച​ന്ദു​ർ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി​യ​ത്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ബി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 143 (1) അ​നു​ച്ഛേ​ദം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള അ​ഞ്ചു പേ​ജു​ള്ള റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ 14 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200, 201 അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും ഉ​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​കു​ല​മാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​പ്പീ​ൽ എ​ന്ന നി​ല​യി​ല​ല്ല, മ​റി​ച്ച്, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് റ​ഫ​റ​ൻ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ബെ​ഞ്ച് ആ​ദ്യ​മേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ലി​നി​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത പു​റ​ത്തു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി​യും പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് ന​ര​സിം​ഹ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ർ. വെ​ങ്കി​ട്ട ര​മ​ണി​യാ​ണ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ ഉ​പ​സം​ഹ​രി​ച്ച​ത്. എ.​ജി​ക്കു മു​മ്പേ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത​യും ത​ന്റെ വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, ക​ർ​ണാ​ട​ക, തെ​ല​ങ്കാ​ന, പ​ഞ്ചാ​ബ്, ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ് എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നെ എ​തി​ർ​ത്തു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വി​ധി തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യ​ണം -കേ​ന്ദ്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി അ​സാ​ധു​വാ​ക്കി കി​ട്ടാ​നാ​ണ് രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സ് എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​സ്തു​ത വി​ധി തെ​റ്റാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത വാ​ദി​ച്ചു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​പ്പീ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച്, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ​ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​ല ത​വ​ണ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടും വാ​ദം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഒ​രു അ​പ്പീ​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മേ​ത്ത​യു​ടെ വാ​ദം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 143 അ​നു​ച്ഛേ​ദ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ഇ​തി​ന് ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ് ജെ.​ബി. പ​ർ​ദി​വാ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ളം.

