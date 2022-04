തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ബോണ്ടിനെതിരായ ഹരജി കേൾക്കും -ചീഫ്​ ജസ്റ്റിസ്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ജ്ഞാ​ത​രി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ടി​ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ആ​ധാ​ര​മാ​യ​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ബോ​ണ്ടി​നെ​തി​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ എ​ൻ.​വി. ര​മ​ണ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും കേ​സ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും​ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്​​റ്റി​സി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി.

എ​ല്ലാ ര​ണ്ട്​ മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും പു​തി​യ ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ക്​​സൈ​സ്​ റെ​യ്​​ഡ്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ന്​ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി 40 കോ​ടി​യു​ടെ ​ബോ​ണ്ട്​ ഇ​റ​ക്കി​യ​താ​യി വാ​ർ​ത്ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ശാ​ന്ത്​ ഭൂ​ഷ​ൺ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. കോ​വി​ഡ്​ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ താ​ൻ ഈ ​കേ​സ്​ കേ​ൾ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ അ​തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. 2017ൽ ​ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ആ​ദ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച മു​ൻ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ​സ്.​എ. ബോ​ബ്​​ഡെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ സ്​​റ്റേ ചെ​യ്യാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

The petition against the election bond will be heard - Chief Justice