Madhyamam
    India
    Posted On
    28 Nov 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 1:59 PM IST

    കർണാടക നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ബില്ലിന്റെ പേര് രോഹിത് വെമുല ബിൽ; ജാതി വിവേചനത്തിൽ നിന്ന് കോളജുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ

    കർണാടക നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ബില്ലിന്റെ പേര് രോഹിത് വെമുല ബിൽ; ജാതി വിവേചനത്തിൽ നിന്ന് കോളജുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
    ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദ്‍ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജാതി അധിക്ഷേപത്തിന്റെ പേരിൽ ദലിത് ഗവേഷകനായിരുന്ന രോഹിത് വെമുല ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം രാജ്യമാ​കെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. രേഹിത് വെമുല അങ്ങനെ ജാതിക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പ്രതീകമാവുകയും ചെയ്തു. വെമുലയുടെ മരണത്തിന് 10 വർഷത്തിനുശേഷം ഇപ്പോഴിതാ കർണാടകയിൽ ജാതി അധിക്ഷേപത്തിനും അവാശനിഷേധത്തിനുമെതിരായി സർക്കാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമത്തി​ന്റെ പേര് രോഹിത് വെമുല ബിൽ എന്നാണ്.

    കോളജുകളെയും യൂനിവേഴ്സിറ്റികളെയും ഇത്തരം ജാതീയ പീഡനത്തിൽ നിന്നും പൊതുസ്ഥല​ത്തെ അധി​ക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത്. മൂന്നു വർഷം വരെ ജയിലും പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം.

    വരുന്ന ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യ ഗവൺമെന്റ് ഈ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ വെക്കും. ഡിസംബർ എട്ടു മുതൽ 19 വരെയാണ് നിയമസഭ ചേരുക. കോൺഗ്രസി​ന്റെ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രേരണയിലാണ് കർണാടകം ഈ ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയത്. കർണാടക രോഹിത് വെമുല ബിൽ (അനീതി തടയൽ),(അന്തസ്സുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം) എന്നാണ് ബില്ലി​ന്റെ പേര്.

    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യസ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി വിവേചനം ക​ണ്ടെത്തുകയും അത് തടയുകയുമാണ് ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യം. ബിൽ നിയമമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ജാതീയമായ അധിക്ഷേപവും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും അതിക്രമവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ധർ കണക്കാക്കുന്നു.

    വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ എല്ലാം ഈ നിയമത്തി​ന്റെ പരിധിയിൽ വരും. വ്യക്തികൾക്ക് എഴുതി നൽകുന്ന മാപ്പപേക്ഷ മുതൽ 3 വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ വരെ ഉറപ്പാക്കുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം നിർത്തലാക്കും.

    പരാതികൾ ലഭിച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി അത് പരിശോധിക്കും. ഇത് സ്ഥാപനത്തി​ന്റെ പരിധിയിലായിരിക്കും. തുടർന്ന് കോടതിയിലേക്ക് പോകും.

    News Summary - The new bill introduced in the Karnataka Assembly is called Rohith Vemula Bill; to control colleges from caste discrimination
