    അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം ഓർമിപ്പിച്ച് അർധരാത്രിയിലെ ഇടിച്ചുനിരത്തൽ; പുലർച്ചെ ഇരച്ചെത്തിയത് 32 ജെ.സി.ബികളും വൻ പൊലീസ് സന്നാഹവും

    അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം ഓർമിപ്പിച്ച് അർധരാത്രിയിലെ ഇടിച്ചുനിരത്തൽ; പുലർച്ചെ ഇരച്ചെത്തിയത് 32 ജെ.സി.ബികളും വൻ പൊലീസ് സന്നാഹവും
    ഡൽഹി തു​ർ​ക്മാ​ൻ​ഗേ​റ്റിൽ ബുൾഡോസർ രാജിൽ നിലംപരിശായ കെട്ടിടങ്ങൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഇ​രു​ണ്ട​കാ​ല​ത്ത് തു​ർ​ക്ക്മാ​ൻ ഗേ​റ്റ് പ​രി​സ​രം ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി​യ സ​ഞ്ജ​യ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​​ച്ച ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്ക് തു​ർ​ക്മാ​ൻ​ഗേ​റ്റി​ലെ സ​യ്യി​ദ് ​ഫൈ​സേ ഇ​ലാ​ഹി മ​സ്ജി​ദ് പ​രി​സ​ര​ത്തെ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജ്. 1976 ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ് സ​ഞ്ജ​യ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ​നു​സ​രി​ച്ച് തു​ർ​ക്ക്മാ​ൻ ഗേ​റ്റി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള ചേ​രി​ക​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ടി​ച്ചു നി​ര​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​ഞ്ജ​യ് ഗാ​ന്ധി 1976 ഏ​​പ്രി​ലി​ൽ തു​ർ​ക്മാ​ൻ ഗേ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നും ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ താ​ൻ ​ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വി​ശ്വ​സ്ത സ​ഹാ​യി​യും അ​ന്ന​ത്തെ ഡ​ൽ​ഹി വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജ​ഗ്മോ​ഹ​ൻ മ​ൽ​ഹോ​ത്ര അ​ത് ഒ​രു ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി തു​ർ​ക്ക്മാ​ൻ ഗേ​റ്റി​നും ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​നും ഇ​ട​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ചേ​രി​ക​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പൊ​ളി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​ദ്യം ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളാ​ണ് ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും മ​ണ്ണു​മാ​ന്ത്രി യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​ളു​ക​ളി​ൽ സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ ന​ട​പ​ടി ത​ട​യാ​ൻ ഇ​ര​ക​ൾ ജ​ഗ്മോ​ഹ​നെ കാ​ണാ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ചേ​രി​ക​ളും കു​ടി​ലു​ക​ളും ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ മ​ണ്ണു​മാ​ന്ത്രി യ​ന്ത്രം ഉ​രു​ളു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നേ​രെ പാ​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ​ത് വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളാ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​റു പേ​രാ​ണ് അ​ന്ന് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കു​ൽ​ദീ​പ് ന​യ്യാ​റി​ന്റെ ‘ദ ​ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്റ്’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​െ​വ​പ്പി​ൽ 150 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ 32 ജെ.​സി.​ബി​ക​ളും 300 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും വ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹ​വും ഇ​ര​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ കാ​ല​ത്തെ ആ ​ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ് തു​ർ​ക്മാ​ൻ ഗേ​റ്റി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ​​പൊ​ളി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ക​ല്ലേ​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ക​ണ്ണീ​ർ​വാ​ത​കം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു.

    ഇടിച്ചുനിരത്തിയത് വഖഫ് ഭൂമി​യെന്ന് അമാനത്തുല്ല ഖാൻ

    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: കൈ​യേ​റ്റ​​മെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഡ​ൽ​ഹി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി​യ തു​ർ​ക്മാ​ൻ ഗേ​റ്റി​ലെ സ​യ്യി​ദ് ഇ​ലാ​ഹി മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ അ​നു​ബ​ന്ധ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി​യി​ൽ ഉ​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി മു​ൻ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ അ​മാ​ന​ത്തു​ല്ല ഖാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്ത​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ഡ​ൽ​ഹി വ​ഖ​ഫു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ർ​ക്ക​മു​ള്ള 123 ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഇ​തും. ആ​രെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ പൊ​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സാ​മു​ദാ​യി​ക ഐ​ക്യം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന​ധി​കൃ​ത ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു മ​ത​ത്തെ മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സ​ന്ദീ​പ് ദീ​ക്ഷി​ത് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    വഖഫ് ഭൂമിയെന്ന് ഉവൈസിയും

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഇ​ടി​ച്ചു നി​ര​ത്തി​യ​ത് വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്താ​ണെ​ന്ന് എ.​ഐ.​എം.​ഐ.​എം നേ​താ​വ് അ​സ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​വൈ​സി. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള സേ​വ് ഇ​ന്ത്യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നാ​ണ് കൈ​യേ​റ്റം ആ​രോ​പി​ച്ച് കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​യ​ത്. കോ​ട​തി സ​ർ​വേ ന​ട​ത്താ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​​നാ​ൽ കോ​ട​തി തെ​റ്റാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു.

    1947ൽ ​ഈ സ്ഥ​ലം പ​ള്ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ 1991ലെ ​ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ നി​യ​മ​ത്തെ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. ഡ​ൽ​ഹി വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡും മ​സ്ജി​ദ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും ത​ൽ​സ്ഥി​തി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​വൈ​സി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

