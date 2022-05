cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ലഖ്​നൗ: വാരാണസിയിലെ ഗ്യാൻവാപി മസ്​ജിദ്​ സമുച്ചയം അടച്ചിടുന്നതിലേക്കു നയിച്ച പരാതിയിൽ ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തിതായി പറയുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും നമസ്കാരത്തിനായി വിശ്വാസികൾ അംഗശുദ്ധി വരുത്തുന്ന ജലസംഭരണി (ഹൗദ്​/വുസു ഖാന) യി​ലെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ആണ്​ ഇതെന്നും മസ്​ജിദ്​ അധികൃതർ. പള്ളിയിലും പരിസരത്തും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്​ ആധാരമായ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന്​ ആവശ്യപ്പെട്ട്​ വാരാണസി സീനിയർ ഡിവിഷൻ സിവിൽ ജഡ്ജി രവികുമാർ ദിവാകർ നേ​രത്തേ കമീഷനെ നി​യോഗിച്ചിരുന്നു.

135 മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശോധന അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദുവിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ഹരിശങ്കർ ജയിൻ പരിശോധനയിൽ 'സുപ്രധാന തെളിവ്​' കണ്ടെത്തിയതായി കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പള്ളിയിലെ അംഗശുദ്ധിക്കായുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ 12/4 അടി വ്യാസമുള്ള ശിവലിംഗം കണ്ടെന്നും കോടതി കമീഷണറുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്​ സംഭരണിയിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചു തെളിവു കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നും പരാതിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന്​ പള്ളി സമുച്ചയം മുദ്രവെക്കാനുള്ള ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ച്​ ഉത്തരവിട്ടു. അതേസമയം, കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറയുന്നത്​ മുഗൾകാല നിർമിതിയായ മസ്​ജിദിന്‍റെ വുസു ഖാനയിലുള്ള വാട്ടർ ഫൗണ്ടന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇതു വ്യക്തമാക്കി മേൽ​ക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഗ്യാൻവാപി മസ്​ജിദിന്‍റെ സംര​ക്ഷണചുമതലയുള്ള അൻജുമൻ ഇൻതിസാമിയ മസ്​ജിദ്​ ജോ. സെക്രട്ടറി സയിൻ യാസീൻ 'ദ ഹിന്ദു' പത്രത്തോട്​ പറഞ്ഞു. രണ്ടടി ഉയരവും വ്യാസവുമുള്ള കല്ലിൽ തീർത്തതാണ്​ ഫൗണ്ടൻ. രണ്ടര അടി ഉയരവും അഞ്ചടി ചുറ്റളവുമുള്ള കിണർ പോലുള്ള വലിയ ഫൗണ്ടന്​ അകത്താണ്​ കൊച്ചു ഫൗണ്ടൻ ഉള്ളത്​. ഇതു കണ്ടാണ്​ ശിവലിംഗമെന്ന്​ ആരോപിച്ചു പരാതിക്കാരൻ​ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്​. കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏകപക്ഷീയ നിലപാടാണ്​ കൈക്കൊണ്ടതെന്നും കോടതി തന്നെ നിയോഗിച്ച നിഷ്പക്ഷ കക്ഷിയായ കമീഷണറെ വിട്ട്​ മസ്​ജിദിനു മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന വിഭാഗത്തി​ന്‍റെ പരാതിക്കു വഴങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും യാസീൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വുസു ഖാനയുടെ ഭാഗം അടച്ചിട്ടതിനാൽ ആളുകൾക്കു അംഗശുദ്ധി വരുത്താൻ മറ്റൊരിടത്ത്​ സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന്​ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. Show Full Article

The Masjid Committee said that what was seen in Gyanvapi was not a Shiva lingam but a fountain in an ablution tank