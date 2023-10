cancel By ഒ.മുസ്​തഫ Whatsapp

link ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു: ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ മൂ​​ന്നാം ചാ​​ന്ദ്ര​​പ​​ര്യ​​വേ​​ക്ഷ​​ണ​​പേ​​ട​​ക​​മാ​​യ ച​​ന്ദ്ര​​യാ​​ൻ മൂ​​ന്ന് ച​​ന്ദ്ര​​ന്റെ ഉ​​പ​​രി​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഇ​​റ​​ങ്ങി​​യ​​ത് 2.06 ട​​ൺ മ​​ണ്ണും പൊ​​ടി​​പ​​ട​​ല​​വും ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​വി​​ട്ട്. പേ​​ട​​കം ഇ​​റ​​ങ്ങി​​യ ച​​​ന്ദ്രോ​​പ​​രി​​ത​​ല​​ത്തി​​ന്റെ 108.4 ച​​തു​​ര​​ശ്ര മീ​​റ്റ​​ർ ചു​​റ്റ​​ള​​വി​​ലാ​​ണ് പൊ​​ടി​​യും മ​​ണ്ണും അ​​ക​​ന്നു​​മാ​​റി​​യ​​ത്. ഇ​​തി​​നെ ‘ഇ​​ജ​​ക്റ്റാ ഹേ​​ലോ’ എ​​ന്നാ​​ണ് ശാ​​സ്ത്ര​​ലോ​​കം വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തോ​​ടെ ച​​ന്ദ്ര​​​ന്റെ ഈ ​​ഭാ​​ഗം കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വെ​​ളി​​ച്ച​​മു​​ള്ള​​താ​​യി. പേ​​ട​​കം ഇ​​റ​​ങ്ങി​​യ​​തി​​ന്റെ വി​​ശ​​ക​​ല​​ന​​വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ റി​​മോ​​ട്ട് സെ​​ൻ​​സി​​ങ് സെ​​ന്റ​​ർ (എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​സി) ആ​​ണ് പു​​റ​​ത്തു​​വി​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പു​​തി​​യ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ച​​ന്ദ്ര​​ന്റെ സ്വ​​ഭാ​​വം സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച തു​​ട​​ർ പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മു​​ത​​ൽ​​ക്കൂ​​ട്ടാ​​കും. ച​​ന്ദ്ര​​നി​​ൽ സോ​​ഫ്റ്റ് ലാ​​ൻ​​ഡി​​ങ് ന​​ട​​ത്തു​​മ്പോ​​ഴു​​ള്ള കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കാ​​നാ​​യി പേ​​ട​​ക​​ത്തി​​ലെ ഹൈ​​റെ​​സ​​ല്യൂ​​ഷ​​ൻ കാ​​മ​​റ​​യി​​ൽ മു​​ന്നൊ​​രു​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. വി​​ക്രം ലാ​​ൻ​​ഡ് ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ മു​​മ്പും ശേ​​ഷ​​വു​​മു​​ള്ള ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​മ​​റ ഒ​​പ്പി​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​വ വി​​ശ​​ക​​ല​​നം ചെ​​യ്ത ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് ഐ.​​എ​​സ്.​​ആ​​ർ.​​ഒ പു​​തി​​യ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത്. 2023 ജൂ​​ലൈ 14നാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ മൂ​​ന്നാം ചാ​​ന്ദ്ര​​ദൗ​​ത്യ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ച​​ന്ദ്ര​​യാ​​ൻ മൂ​​ന്ന് പേ​​ട​​കം ശ്രീ​​ഹ​​രി​​ക്കോ​​ട്ട​​യി​​ലെ സ​​തീ​​ഷ് ധ​​വാ​​ൻ ബ​​ഹി​​രാ​​കാ​​ശ കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നും എ​​ൽ.​​വി.​​എം 3 റോ​​ക്ക​​റ്റി​​ൽ കു​​തി​​ച്ചു​​യ​​ർ​​ന്ന​​ത്. ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 3,84,000 കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ച് ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് 23നാ​​ണ് റോ​​വ​​ർ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ലാ​​ൻ​​ഡ​​ർ ച​​​ന്ദ്ര​​​ന്റെ ദ​​​ക്ഷി​​​ണ ധ്രു​​​വ​​​ത്തി​​​ൽ സോ​​​ഫ്റ്റ് ലാ​​​ൻ​​​ഡി​​​ങ് ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത്. എ​​ല്ലാ ദൗ​​ത്യ​​ങ്ങ​​ളും പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യ ലാ​​ൻ​​ഡ​​റി​​നെ​​യും റോ​​വ​​റി​​നെ​​യും ച​​ന്ദ്ര​​നി​​ൽ രാ​​ത്രി​​യാ​​യ​​തോ​​ടെ സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ ര​​ണ്ടി​​ന് സ്ലീ​​പ്പി​​ങ് മോ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റ്റി​​യി​​രു​​ന്നു. 14 ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​നു​​ശേ​​ഷം ച​​ന്ദ്ര​​നി​​ൽ സൂ​​ര്യ​​ൻ ഉ​​ദി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ വീ​​ണ്ടും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങു​​മെ​​ന്ന് പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ലും സാ​​ധ്യ​​മാ​​യി​​ല്ല. Show Full Article

The landing of the lander swept away 2.06 tons of lunar soil