    ജുഡീഷ്യൽ കമീഷൻ അന്വേഷണം തുടങ്ങി ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നോ​ക്കി ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് -സ്റ്റാ​ലി​ൻ

    judicial commossion, tamilnadu,karoor, vijay, കരൂർ , തമിഴ്നാട്. സ്റ്റാലിൻ, മുഖ്യമന്ത്രി
    തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ

    ചെ​ന്നൈ: ക​രൂ​ർ ദുരന്തത്തിൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി. ദു​ര​ന്തം ന​ട​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് അ​രു​ണ ജ​ഗ​ദീ​ശ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കാം​ഗ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നെ നി​യ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രൂ​ർ വേ​ലു​ച്ചാ​മി​പു​ര​ത്തെ പൊ​തു​യോ​ഗ സ്ഥ​ല​വും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ജ​സ്റ്റി​സ് അ​രു​ണ ജ​ഗ​ദീ​ശ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പി​ന്നീ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ , അ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​ബി.​ഐ​യെ ഏ​ൽ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ചെ​ന്നൈ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഉ​മ ആ​ന​ന്ദ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ജ​സ്റ്റി​സ് ശെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​ർ ത​ള്ളി.ഏ​കാം​ഗ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്നും അ​തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഉ​ചി​ത​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ​കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​രൂ​ർ ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വളരെ ദുഃഖത്തോടെയും ഹൃദയഭാരത്തോടെയുമാണ് കരൂരിലെത്തിയത്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​ഭ​വം ഇ​നി​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    20 ലക്ഷം വീതം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയ്

    ക​രൂ​ർ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) നേ​താ​വും ന​ട​നു​മാ​യ വി​ജ​യ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ന​ൽ​കും. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് അ​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​ത​വും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് മൊ​ത്തം ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ശെ​ൽ​വ​പെ​രു​ന്ത​കൈ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

