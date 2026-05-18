ഷിംല കരാറിലെ ചരിത്രപരമായ വീഴ്ചകൾ വലിയൊരു പാഠം; പാകിസ്താനെ വിമർശിച്ച് ഹിമാചൽ ഗവർണർ

ഷിംല കരാറിലെ ചരിത്രപരമായ വീഴ്ചകൾ വലിയൊരു പാഠം; പാകിസ്താനെ വിമർശിച്ച് ഹിമാചൽ ഗവർണർtext_fields
ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിൽ നടന്ന 1971-ലെ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം യുദ്ധക്കളത്തിൽ വൻ വിജയം നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണർ കവിന്ദർ ഗുപ്ത പ്രസ്താവിച്ചു. അക്കാലത്തെ ഭരണകൂടം വരുത്തിയ ഗുരുതരമായ തെറ്റുകളുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഷിംല കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ഇന്നും നിലകൊള്ളുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ജനറൽ ജഗ്ജിത് സിംഗ് അറോറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊണ്ണൂറായിരത്തിലധികം പാകിസ്താൻ സൈനികരാണ് അന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ശത്രുക്കളെ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സാധിച്ച ആ സുവർണ്ണാവസരത്തിൽ പാകിസ്താന്റെ മേൽ ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് നിബന്ധനകൾ വേണമെങ്കിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരെ വെറുതെ വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും പാകിസ്താനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ പോലും സാധിച്ച ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചകൾ വലിയ തെറ്റുകളായിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും പാകിസ്താൻ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും യുദ്ധാനന്തരം ഉണ്ടായ ചർച്ചകളിൽ സംഭവിച്ച പാകപ്പിഴകൾ കാരണം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നഷ്ടമായെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ആ പഴയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വലിയ വിഷമം തോന്നാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയമായി ഇന്ധന സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഗവർണർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ അകമ്പടി വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം പകുതിയിലധികം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയോടും തന്റെ അകമ്പടി വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറക്കാനും മറ്റ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ അനാവശ്യമായ വാഹന ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകാനും താൻ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ധനം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹിമാചലിലെ ഏഴ് സർവ്വകലാശാലകളോടും അവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ധനം ലാഭിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ പാകിസ്താനിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യവുമായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ താരതമ്യം ചെയ്തു.
പാകിസ്താനിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 400 രൂപയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഏകദേശം 100 രൂപ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്കായി നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിക്കുകയും ഇന്ധന ഉപഭോഗം പരമാവധി കുറക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഗവർണർ കവിന്ദർ ഗുപ്ത ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
