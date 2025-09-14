Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:05 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:05 PM IST

    കളി കാര്യമായി; പാകിസ്താനുമായുള്ള കളിയെ ന്യായീകരിച്ച് ബി.ജെ.പി, ​​ഇന്ത്യക്കാരുടെ വേദനയല്ല, പണമാണ് വലുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

    കളി കാര്യമായി; പാകിസ്താനുമായുള്ള കളിയെ ന്യായീകരിച്ച് ബി.ജെ.പി, ​​ഇന്ത്യക്കാരുടെ വേദനയല്ല, പണമാണ് വലുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
    ന്യൂഡൽഹി : ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് 20 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ- പാ​കി​സ്താ​ൻ മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ലി​യേ​റ്റം. ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ലം ക​ത്തി​ച്ച് പ്ര​തി​​​ഷേ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ മു​റി​വു​ണ​ങ്ങും​മു​മ്പ് പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യെ​യും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യെ​യും മ​ക​ൻ ജെ​യ് ഷാ​യെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ചു. പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ലെ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ വേ​ദ​ന​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ പ​ണ​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ലു​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ശി​വ​സേ​ന ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ വി​ഭാ​ഗം, ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ലെ ഇ​ര​ക​ളെ​ക്കാ​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ളും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​നം പ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ കാ​പ​ട്യം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു.പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​രം രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും ഇ​തി​ൽ രോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പോ​യോ ടി.​വി ചാ​ന​ലി​ലൂ​ടെ​യോ ഈ ​ക​ളി കാ​ണി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ ഈ ​ക​ളി കാ​ണു​മെ​ന്നും ശി​വ​സേ​ന ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​വ് സ​ഞ്ജ​യ് റാ​വ​ത്ത് വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ജെ​യ് ഷാ​യും അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​കൂ​റി​ന്റെ മ​ക്ക​ളും എ​ന്താ​യാ​ലും പോ​യി ക​ളി കാ​ണു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​രു​ടെ നി​ർ​വ​ച​നം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​സി.​സി.​ഐ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​കൂ​ർ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​വും പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലും ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കു​മെ​ന്നും അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​കൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

