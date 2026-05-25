Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഈ വർഷത്തെ ആദ്യഘട്ട...
    India
    Posted On
    date_range 25 May 2026 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 8:26 AM IST

    ഈ വർഷത്തെ ആദ്യഘട്ട പത്മ പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന്; രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വിപുലമായ ചടങ്ങുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ വർഷത്തെ ആദ്യഘട്ട പത്മ പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന്; രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വിപുലമായ ചടങ്ങുകൾ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: 2026ലെ ആദ്യഘട്ട പത്മ പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു നിർവ്വഹിക്കും. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ ഗണതന്ത്ര മണ്ഡപത്തിൽ വച്ചാണ് പുരസ്കാര വിതരണം. ചടങ്ങിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി സി. പി. രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. രണ്ട് പത്മവിഭൂഷൺ, ആറ് പത്മഭൂഷൺ, 58 പത്മശ്രീയടക്കം 66 പത്മപുരസ്കാരങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

    ആകെ 131 പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾക്കാണ് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ പിന്നീട് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ കല, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം, പൊതുകാര്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രം, എഞ്ചിനീയറിങ്, വ്യവസായം-വാണിജ്യം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, കായികം, സിവിൽ സർവീസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ സംഭാവനകൾക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pathma awardaward distributionDroupadi MurmuRashtrapati Bhawan
    News Summary - The first phase of this year's Padma Awards distribution is today; grand ceremonies at the Rashtrapati Bhavan
    Similar News
    Next Story
    X