    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:56 PM IST

    ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂൾ ഉടൻ വിക്ഷേപിക്കും, കാഴ്ചയിൽ ‘6 ബിഎച്ച്കെ അപ്പാർട്മെന്റ്’ -ശുഭാൻഷു ശുക്ല

    ശുഭാൻഷു ശുക്ല

    ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂൾ ഉടൻ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ഐഎസ്ആർഒ) തയാറെടുക്കുകയാണ്. ഈ തദ്ദേശീയ നിലയത്തിന്റെ നിർമാണത്തിലാണ് ഐഎസ്ആർഒ ടീമുകൾ. കാഴ്ചയിൽ ആറ് ബിഎച്ച് കെ അപ്പാർട്മെന്റിനോളം വലുപ്പമുള്ള മോഡുലാർ ശൈലിയിലായിരിക്കും സ്​പേസ് സ്റ്റേഷന്റെ രൂപമെന്ന് ​ ഗ്രൂപ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂൾ ഐഎസ്ആർഒ ടീം രൂപകൽപന ചെയ്യുകയാണെന്നും ഈ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയം (ബിഎഎസ്) ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ബഹിരാകാശ നിലയമായിരിക്കും.ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ ഗ്രൂപ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ല ഒരു മാധ്യമ പരിപാടിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് താമസ സൗകര്യവും പരീക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും ബിഎഎസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.

    ഈ വർഷം ആദ്യം, ബി‌എ‌എസിന്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂൾ 2028 ൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഐ‌എസ്‌ആർ‌ഒ ചെയർമാൻ വി. നാരായണൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. 2035 ഓടെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയാറെടുക്കുകയാണ്. അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളും സംയോജിപ്പിച്ച് സമ്പൂർണ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമിക്കും .

    ബി‌എ‌എസ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 450 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് (LEO) സ്ഥാപിക്കുക. ഇതോടെ, സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചേരും. ലോകത്ത് രണ്ട് ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ: അഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം (ISS), മറ്റൊന്ന് ചൈനയുടെ ടിയാൻഗോങ് സ്റ്റേഷനും.

