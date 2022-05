ഉഡുപ്പിയിലെ ​ആദ്യ ഫ്ലോട്ടിങ്​ പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിന്നാലെ തകർന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ആദ്യ ഫ്ലോട്ടിങ്​ പാലം ഉദ്​ഘാടനം കഴിഞ്ഞ്​ നാലാംനാൾ തകർന്നു. ഉഡുപ്പി മൽപെ ബീച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്ത പാലമാണ്​ തിരയിൽ തട്ടി തകർന്നത്​. വിനോദസഞ്ചാരികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കായിരുന്നു പാലം തുറന്നത്​. എന്നാൽ, പാലം തകർന്നതല്ല പരീക്ഷണ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് അഴിച്ചിട്ടതാണെന്നാണ്​ കരാറുകാരന്‍റെ വിശദീകരണം.

കടലിലെ തിരമാലകൾക്കു മീതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാലം (ഫ്ലോട്ടിങ്​ പാലം) ഉഡുപ്പി എം.എൽ.എ രഘുപതി ഭട്ട് ആണ്​ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്​. നൂറു മീറ്റർ നീളത്തിലും മൂന്നര മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ്​ പാലം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്​. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ്​ ചെലവ്​. രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക്​ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലും കാലവർഷത്തിനുശേഷം സ്ഥിരമായും തുറക്കുമെന്നാണ്​ അറിയിച്ചിരുന്നത്​. വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഒട്ടേറെ പേർ പാലത്തിലൂടെ കടൽക്കാഴ്ച കാണാനെത്തി. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും സഞ്ചാരികളെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച നേരം പുലർന്നപ്പോഴാണ്​ പാലം തകർന്ന കാഴ്ച തീരദേശവാസികൾ കണ്ടത്​. പാലത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കടലിൽ ഒഴുകിയും തീരത്തടിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന നിലയിലയായിരുന്നു​. സഞ്ചാരികൾ ആരുമില്ലാത്ത സമയമായതിന്‍റെ ആശ്വാസത്തിലാണ്​ നാട്ടുകാർ. പാലം തകർന്നതല്ല പരീക്ഷണ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് അഴിച്ചിട്ടതാണെന്ന്​​ കരാറുകാരൻ സുധേഷ് ഷെട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട്​ പറഞ്ഞു. മേയ്​ 20വരെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്​ പറഞ്ഞിരിക്കെ നാലാംനാൾ അഴിച്ചിട്ടതെന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിൽനിന്ന്​ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. Show Full Article

News Summary -

The first floating bridge in Udupi collapsed shortly after the inauguration