    date_range 4 Nov 2025 7:28 AM IST
    date_range 4 Nov 2025 7:28 AM IST

    കരിമ്പ് കർഷകരുടെ കണ്ണീരുപ്പ്‍ വീണ് ബിഹാറിന്റെ പാടങ്ങൾ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    2014 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ച​മ്പാ​ര​നി​ലെ മോ​ട്ടി​ഹാ​രി മൈ​താ​ന​ത്ത് പ്ര​സം​ഗി​ക്ക​വെ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഒ​രു ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തി ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘ഇ​വി​ട​ത്തെ പൂ​ട്ടി​യ പ​ഞ്ച​സാ​ര​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഞാ​ൻ വീ​ണ്ടും തു​ട​ങ്ങും. ഒ​രു​ദി​വ​സം ച​മ്പാ​ര​നി​ലെ മി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ഞ്ച​സാ​ര ചേ​ർ​ത്ത് ഞാ​ൻ ചാ​യ​കു​ടി​ക്കും’. ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി കൊ​ല്ലം 10 ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ, ആ ​ക​പ്പി​ലി​പ്പോ​ഴും ച​മ്പാ​ര​നി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. മി​ല്ലു​ക​ൾ അ​ട​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ. ബി​ഹാ​റി​ലെ 30 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന പ​ഞ്ച​സാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​മി​പ്പോ​ഴും ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ, പ​ണ്ട് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​ആ​ണ്. അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ട​ഞ്ഞ എ​ല്ലാ പ​ഞ്ച​സാ​ര മി​ല്ലു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​ക്കു​ഴ​മ്പാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​ധു​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​മെ​ങ്കി​ലും യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ക​യ്പാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ ക​ണ്ണെ​ത്താ​ദൂ​ര​ത്തു​ള്ള പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രി​മ്പു​ക​ൾ വി​സ്മൃ​ത സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ കാ​റ്റി​ലാ​ടു​ക​യാ​ണ്. എ​ൻ.​ഡി.​എ ‘ഡ​ബി​ൾ എ​ൻ​ജി​ൻ’ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​പ​ട​വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന 20 മി​ല്ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ത്ര​കാ​ല​മാ​യി​ട്ടും നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ‘ജ​ൻ സു​രാ​ജ്’ ത​ല​വ​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. നി​തീ​ഷി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ലം പാ​ഴാ​ക്കി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ കാ​ല​മാ​ണെ​ന്നും കി​ഷോ​ർ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ബി​ഹാ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തു​ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന പ​ഞ്ച​സാ​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഈ ​വ്യ​വ​സാ​യം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പി​റ​കോ​ട്ട് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​വ​ലം ഒ​മ്പ​തു മി​ല്ലു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക്ക​തും വെ​സ്റ്റ് ച​മ്പാ​ര​ൻ, ഈ​സ്റ്റ് ച​മ്പാ​ര​ൻ, ഗോ​പാ​ൽ​ഗ​ഞ്ച്, സ​മ​സ്തി​പൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ. എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും കൂ​ടി​യു​ള്ള ശേ​ഷി പ്ര​തി​ദി​നം 21,500 ട​ണ്ണാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

