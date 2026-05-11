    Posted On
    date_range 11 May 2026 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 10:38 PM IST

    മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് അന്ത്യം ​അടുത്തു

    വിബി ജി റാംജി ജൂലൈ ഒന്നുമുതൽ
    മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് അന്ത്യം ​അടുത്തു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​ര് മാ​റ്റി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ​ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച ‘വി​ബി ജി ​റാം ജി’ ​ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. മു​ഴു​വ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി പു​തി​യ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​വു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. 2005ൽ ​യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി (എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ) പേ​രി​ലും ഘ​ട​ന​യി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​ത് ഗാ​ര​ന്റി ഫോ​ർ റോ​സ്ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ (ഗ്രാ​മീ​ൺ) (വി​ബി ജി ​റാം ജി) ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കേ​ന്ദ്രം പു​തി​യ നി​യ​മ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ കേ​ന്ദ്രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബി​ല്ലി​ൻ മേ​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ക​ടു​ത്ത എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് നി​യ​മ​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്. ബി​ല്ലി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ ജൂ​ൺ 30 വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്നും, അ​തേ​സ​മ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ത്തോ​ടെ ഇ​ത് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പു​തി​യ ഗ്രാ​മീ​ൺ റോ​സ്ഗാ​ർ ഗാ​ര​ൻ​റി കാ​ർ​ഡ് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ കാ​ർ​ഡി​ന് സാ​ധു​ത​യു​ണ്ടാ​കും.ഇ-​കെ​വൈ​സി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. പു​തി​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വേ​ത​ന വി​ത​ര​ണം, പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി അ​ന്തി​മ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​രാ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം. ഗ്രാ​മീ​ണ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യും പ​ട്ടി​ണി​യും മാ​റ്റി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ നി​ന്നും രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ പേ​ര് വെ​ട്ടി​യ​തും വി​വാ​ദ​മാ​യി. 100 ദി​വ​സ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ, പു​തി​യ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ഇ​ത് 125 ദി​വ​സ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, നേ​ര​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വേ​ത​ന​വും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ, വി​ബി ജി ​റാം ജി ​പ്ര​കാ​രം വേ​ത​ന​ത്തി​ന്റെ 60 ശ​ത​മാ​നം കേ​ന്ദ്ര​വും 40 ശ​ത​മാ​നം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും വ​ഹി​ക്ക​ണം.രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:Narendra ModiCentral GovermentMahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
    News Summary - The end is near for the Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme
