cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ രേ​ഖ​യും വി​വ​രം തേ​ടി​യ ആ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

ധ​ന​കാ​ര്യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കു​ശേ​ഷം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബോ​ണ്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ലോ​കേ​ഷ് ബാ​ത്ര ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​സി​നാ​ധാ​രം. ഇ​തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ശ​ദ​മാ​യി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ഫ​യ​ലി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ള്ള​താ​യി ബാ​ത്ര കേ​ന്ദ്ര വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ.​ടി.​ഐ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കാ​നാ​വു​ന്ന ഒ​രു രേ​ഖ​യും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ല്ലെ​ന്ന​ത് നോ​ൺ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പ് പേ​പ്പ​റി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വൈ.​കെ. സി​ൻ​ഹ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. Show Full Article

News Summary -

'The Election Commission must certify that it has provided all the information'