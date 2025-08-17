രാഹുലിന്റേത് കള്ള ആരോപണം; വോട്ടുകൊള്ള തള്ളി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർtext_fields
ന്യൂഡല്ഹി: വോട്ടുകൊള്ള വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. രാഹുലിന്റേത് കള്ള ആരോപണമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് ഒരു പക്ഷവുമില്ലെന്നും നിഷ്പക്ഷമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മീഡിയ സെന്ററിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേനത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടു കൊള്ള വിഷയത്തിൽ ‘വോട്ടധികാർ യാത്ര’ എന്ന പേരിൽ രാഹുൽ പര്യടനം തുടങ്ങിയ ദിവസമാണ് കമീഷൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്.
വോട്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും കുടിയേറ്റക്കാരെ ഒഴിവാക്കുമെന്നും എസ്.ഐ.ആറിൽ നിന്ന് പിൻമാറില്ലെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി കമീഷണർ അറിയിച്ചു.
ബി.എൽ.ഒമാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കരട് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രത്യേക തീവ്ര പട്ടിക പരിഷ്കരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്യം വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കലാണ്. വോട്ടർപട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തിയതി വരെ പരാതികൾ സമർപിക്കാം.
പരിശോധന പൂർത്തിയായ ശേഷം അന്തിമ പട്ടിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കൈമാറും. വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കിയത് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ്. എന്നാൽ, ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധരണ പടർത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ആരോപണം എന്തിനെന്ന് കമീഷൻ ചോദിച്ചു. കമീഷന്റെ കഴുത്തിനു നേർക്ക് തോക്കു ചൂണ്ടുകയാണ്. എന്നാൽ, കമീഷൻ ആരെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല.
രാഹുലിന്റേത് കള്ള ആരോപണമാണെന്നും ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും വോട്ടർമാരുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും കമീഷൻ പറഞ്ഞു.
