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    India
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 10:52 PM IST

    അമേരിക്കക്കുമുന്നിൽ ഇത്ര വലിയ കീഴടങ്ങൽ രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ല -കോൺഗ്രസ്

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    അമേരിക്കക്കുമുന്നിൽ ഇത്ര വലിയ കീഴടങ്ങൽ രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ല -കോൺഗ്രസ്
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും യു.എസ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, നാ​വി​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മൗ​നം പാ​ലി​ച്ച​തി​ൽ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്.ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ രാ​ജ്യം ഭ​യ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് പ​വ​ൻ ഖേ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു പൗ​ര​ന്റെ​യും ത​ല ല​ജ്ജ​യാ​ൽ കു​നി​യു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ണ്ട​ത്.

    ട്രം​പി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി കൈ​ക​ൾ വി​റ​ച്ച്, കു​നി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന് പേ​പ്പ​ർ നോ​ക്കി ‘എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സി, എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സി’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പോ​ലും ഈ ​വാ​ക്ക് മാ​റ്റി ‘മി​സ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്’ എ​ന്നാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.150 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നേ​താ​വി​നെ​പ്പോ​ലെ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഏ​ജ​ന്റ് അ​തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​നോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് മോ​ദി പെ​രു​മാ​റി​യ​തെ​ന്നും ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ എ​ങ്ങ​നെ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി​യെ ക​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ഠി​ക്ക​ണം. നാ​വി​ക​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം സ്വ​ന്തം ച​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭം​ഗി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച ട്രം​പി​ന്റെ പു​ക​ഴ്ത്ത​ൽ കേ​ട്ട് മോ​ദി സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും പേ​പ്പ​ർ നോ​ക്കി മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ള്ള​തു​പോ​ലെ, ഇ​പ്പോ​ൾ ‘എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സി’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും പേ​പ്പ​ർ ക​ഷ്ണം നോ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്നും എ.​ഐ.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​വ​ൻ ഖേ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:Narendra ModiINDIA-USAIndiaDonald Trump
    News Summary - The country has never seen such a big surrender to America - Congress
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