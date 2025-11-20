Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരാജ്യം മാറി, ഇനി...
    India
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 4:46 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 5:10 PM IST

    രാജ്യം മാറി, ഇനി എല്ലാവരും കീഴടങ്ങുക - മുതിർന്ന​ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മല്ലോജുല വേണുഗോപാല റാവു; ഇനി നമുക്ക് ആയുധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    രാജ്യം മാറി, ഇനി എല്ലാവരും കീഴടങ്ങുക - മുതിർന്ന​ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മല്ലോജുല വേണുഗോപാല റാവു; ഇനി നമുക്ക് ആയുധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല
    cancel
    Listen to this Article

    നാഗ്പൂർ: ആ​​ന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ​പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പ്രമുഖ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മാദ്‍വി ഹിഡ്മ ​​​കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ, നേരത്തെ കീഴടങ്ങിയ മുതിർന്ന​ നേതാവ് മല്ലോജുല വേണുഗോപാല റാവു പാർട്ടി കേഡർമാരോട് മാവോയിസ്റ്റ് ദൗത്യമുപേക്ഷിച്ച് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിറോളി പൊലീസ്.

    ഭൂപതി എന്നാണ് വേണുഗോപല റാവു അറിയപ്പെടുന്നത്. വേണുഗോപാല റാവു പാർട്ടി കേഡർമാരോട് കീഴടങ്ങാൻ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാണ് പൊലീസ് വെളി​പ്പെടുത്തിയത്. ഇദ്ദേഹത്തി​ന്റെ വീഡിയോ പ്രസ്താവന ഇവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എഴുപതുകാരനായ ഭൂപതി 60 കേഡർമാരുമായാണ് ഒക്ടോബറിൽ പൊലീസിന് കീഴടങ്ങിയത്.

    ‘രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലി​ന്റെ വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിഡ്മ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇത് ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ ആയുധം താഴെവെച്ചതാണ്. ഇത് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചതായി നാം അറിയണം. ഇനി നമുക്ക് ആയുധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയല്ല. ഇനി നമുക്ക് ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം’-അദ്ദേഹം വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

    നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. ഒരുപാട്പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി.ഇന്ന് ലോകം മാറിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യം മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആയുധങ്ങളുമായി സമരം ചെയ്യുന്നതിനു പക​രം നമുക്ക് ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ച് വെളിച്ചത്തുവരാം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നതായ വീ​ഡിയോ ആണ് പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടത്.

    തന്റെ ഈ സന്ദേശം ആരും അവഗണിക്കരുതെന്നും ഇനി ഭരണഘടനക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏക മാർഗമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mavoist arrestsurrenderPoliceEncounter
    News Summary - The country has changed, now everyone should surrender - Senior Maoist leader Mallojula Venugopal Rao; We can no longer move forward with weapons
    Similar News
    Next Story
    X