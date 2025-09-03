Begin typing your search above and press return to search.
    India
    date_range 3 Sept 2025 6:45 AM IST
    date_range 3 Sept 2025 6:45 AM IST

    രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി റ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സി​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന ബെ​​ഞ്ച് വാ​​ദം കേ​​ൾ​​ക്ക​​ൽ തു​​ട​​രു​​ന്നു; സ​​മ​​യ​​പ​​രി​​ധി സാ​​ധ്യ​​മ​​ല്ലെ​​ന്ന്

    ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷ​ണം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു​ള്ള സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ര​ണ്ടം​ഗ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വി​ധി​യി​ൽ സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ച്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​ച്ഛേ​ദം 200, 201 എ​ന്നി​വ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ഞ്ചം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വാ​ക്കാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാം. ആ ​കേ​സു​ക​ളി​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാം. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ട​തി ഒ​രു പൊ​തു സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കോ​ട​തി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ബി​ല്ലി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ എ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ 14 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി റ​ഫ​ൻ​റ​സി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ അ​ഞ്ചം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ ആ​റ് ദി​വ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ബി​ല്ലി​ൽ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 200 , 201 പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ക്രം നാ​ഥ് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച ര​ണ്ട് അം​ഗ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റോ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യെ ബി​ല്ലി​ൽ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റെ​യോ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യെ​യോ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ക്കാ​നാ​കു​മോ​യെ​ന്നും ​ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ, ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ക്ര​മം നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു. റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട്, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഹ​ര​ജി​ക​ള​ലാ​യി​രു​ന്നു ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കോ​ട​തി വാ​ദം കേ​ട്ട​ത്.

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ബി​ൽ നി​ര​സി​ക്കാ​നോ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കാ​നോ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ബം​ഗാ​ളി​ന് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ വാ​ദി​ച്ചു. അ​യോ​ഗ്യ​ത ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ തെ​ലു​ങ്കാ​ന സ്പീ​ക്ക​റോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റീ​സ് ഗ​വാ​യി​യു​ടെ മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് വാ​ദ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ്പീ​ക്ക​ർ​മാ​രോ​ട് തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​ന​ല്ല കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​സി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
