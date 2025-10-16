Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightജസ്റ്റിസ് അതുൽ...
    India
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:51 PM IST

    ജസ്റ്റിസ് അതുൽ ശ്രീധര​െന്റ സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൈകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Judicial transfers,Justice Atul Sridhar,Central government interference Collegium system, കൊളീജിയം, മധ്യപ്രദേശ്
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റി​െ​ന്റ മു​ഖ​മാ​യി​രു​ന്ന കേ​ണ​ൽ സോ​ഫി​യ ഖു​റേ​ഷി​ക്കെ​തി​രെ വി​ദ്വേ​ഷ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​െ​ന്റ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ശി​പാ​ർ​ശ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന് കൊ​ളീ​ജി​യം. സോ​ഫി​യ ഖു​റേ​ഷി​യെ അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ച മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് മ​ന്ത്രി​യും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് ഷാ​ക്ക് എ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​െ​ന്റ ഭാ​വി​യി​ലെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​ത്.

    ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​നാ​യി സ്ഥ​ലം മാ​റ്റാ​ൻ കൊ​ളീ​ജി​യം ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ്യ ശി​പാ​ർ​ശ മാ​റ്റി പ​ക​രം അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ഏ​ഴാ​മ​നാ​യി സ്ഥ​ലം മാ​റ്റാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​താ​ണ് വി​വാ​ദ​ത്തി​ലാ​യ​ത്. പു​തി​യ ശി​പാ​ർ​ശ ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​സാ​ധാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കൊ​ളീ​ജി​യം ത​ന്നെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:collegium systemOperation SindoorMadhyapradesh
    News Summary - The Center's hand in Justice Atul Sridhar's transfer
    Similar News
    Next Story
    X