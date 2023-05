ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ ചങ്കുറപ്പിൽ പതറി​ കേന്ദ്രം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ കേ​സ്​ പ്ര​തി​​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി എം.​പി ​ബ്രി​ജ്​ ഭൂ​ഷ​​ണി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​രം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ട രാ​പ്പ​ക​ൽ സ​മ​രം ആ​ദ്യം കേ​ന്ദ്രം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​പ്പ​ക​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ​ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ത​ഴ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ മ​ന്ദി​രം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം താ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​​ മാ​ർ​ച്ചി​നു​​നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ അ​തി​ക്ര​മ​വും ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ര​ങ്ങ​ളെ നീ​ക്കി​യ​തും മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഗം​ഗ​യി​ൽ എ​റി​യാ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തും സ​മ​രം മ​റ്റൊ​രു ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​. ഇ​തോ​ടെ ഹ​രി​യാ​ന, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ യു.​പി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ജാ​ട്ട്​ വി​ഭാ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ തി​രി​യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ക​ർ​ഷ​ക​സ​മ​ര​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മു​ള്ള ശ​ക്​​ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ്​ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ്​ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ സ​മ​ര​ത്തി​ന്​ കാ​യി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മു​ദാ​യി​ക പി​ന്തു​ണ​ക്ക്​ ശ​ക്​​തി​യേ​റി. അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ല കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ​ര​ക്കാ​രെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ അ​ഭി​ന​വ്​ ബി​ന്ദ്ര​യു​ടെ ട്വീ​റ്റ്. ബ്രി​ജ്​ ഭൂ​ഷ​ണി​നെ​തി​രെ മൗ​നം പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്ന എ​സ്.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ഷ്​ യാ​ദ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ പൊ​ലീ​സ്​ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ​നേ​ടി​യ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഗം​ഗ​യി​ലൊ​ഴു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഹ​രി​ദ്വാ​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച, സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​കാ​രി​ക രം​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​​ളോ​ളം ത​ത്സ​മ​യം സം​േ​പ്ര​ക്ഷ​ണം​ ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. സ​മ​ര​ത്തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി, എ.​​ഐ.​ടി.​യു.​സി, സി.​ഐ.​ടി.​യു അ​ട​ക്കം 10 ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ സം​യു​ക്​​ത ട്രേ​ഡ്​ യൂ​നി​യ​ൻ ജൂ​ൺ ഒ​ന്നി​ന്​ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ചു. സാക്ഷി മലിക് ഒളിമ്പിക് ഗുസ്തി മെഡൽ വേദിയിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തിയ ആദ്യ വനിത താരം. പത്മശ്രീ, രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന തുടങ്ങിയവ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ച കായിക പ്രതിഭ. 27 വയസ്സ്. റെയിൽവേയിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. അർജുന അവാർഡ് ജേതാവായ ഗുസ്തി താരം സത്യവ്രത് കേദാനാണ് ഭർത്താവ്. ◆ 2016 ഒളിമ്പിക്സിൽ 58 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കല നേട്ടവുമായി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി. ◆ 2010 ജൂനിയർ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ. ◆ 2014ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, ഡേവ് ഷുൾട്സ് രാജ്യാന്തര ടൂർണമെന്റ് എന്നിവയിൽ മെഡൽ ◆ 2015ലെ ഏഷ്യൻ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ. ◆ 2022ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും സ്വർണം. ബജ്രങ് പൂനിയ ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിൽ 65 കിലോ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവാണ്. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നാലു മെഡലുകൾ എന്ന അപൂർവ ​നേട്ടത്തിനുടമ. അർജുന അവാർഡ്, പത്മശ്രീ, ​രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന തുടങ്ങിയ ബഹുമതികൾക്കുടമ. 29 വയസ്സ്. ജീവത പങ്കാളിയായ ഗുസ്തി താരം സംഗീത ഫോഗട്ടും സമരരംഗത്തുണ്ട്. ◆ 2013ലെ ഏഷ്യൻ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കലം. ◆ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺ​വെൽത്ത് ഗെയിംസ്, അണ്ടർ23 ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ് എന്നിവയിലെല്ലാം മെഡൽ. ◆ 2018ൽ ബുഡപെസ്റ്റിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളിമെഡൽ. ◆ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ എട്ടുതവണ മെഡൽ. വിനേഷ് ഫോഗട്ട് കോമൺവെൽത്ത്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത താരം. പ്രമുഖ ഗുസ്തി താരം രാജ്പാൽ ഫോഗട്ടിന്റെ മകൾ. അർജുന, പത്മശ്രീ, രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടു തവണ ​സ്വർണം നേടിയ സോംവീർ റാഥിയാണ് ജീവിത പങ്കാളി. 28 വയസ്സ്. ◆ ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടു മെഡലുകൾ. ◆ 48/50/53 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ മെഡലുകൾ നേടി. ◆ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും കരിയറിൽ നേടി. ◆ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ് എന്നിവയിലും പലവട്ടം മെഡൽ. ◆ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബി.ബി.സി ഇന്ത്യൻ വനിത കായിക താരമായി. Show Full Article

The center is shaken by the strength of the wrestling stars