മണിപ്പൂരിൽ സമാധാന കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ച് കേന്ദ്രം; സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്​ ഷാ ​ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടും വം​ശീ​യ​ക​ലാ​പം തു​ട​രു​ന്ന മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ. മ​ണി​പ്പൂ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​ണ്​ സ​മാ​ധാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഏ​താ​നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, രാ​ഷ്ടീ​യ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ, മു​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വും. മ​ണി​പ്പൂ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ, വം​ശീ​യ ക​ലാ​പം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മാ​ധാ​ന ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​മി​ത്​ ഷാ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വം​ശീ​യ ക​ലാ​പ​ത്തി​ൽ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കേ​സു​ക​ളാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ൽ 10 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

ക​ലാ​പം ശ​മ​ന​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ, അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ദ ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ണി​പ്പൂ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഒ​രു സ്ത്രീ ​അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. Show Full Article

News Summary -

The Center formed a peace committee in Manipur; The CBI has started an investigation