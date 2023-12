മണിപ്പൂരിൽ എട്ടുമാസം മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ട 19 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link ഇം​ഫാ​ൽ: മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ എ​ട്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 19 പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സം​സ്ക​രി​ച്ചു. ക​ങ്പോ​ക്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ ഫൈ​ജാ​ങ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ൺ ട്രൈ​ബ​ൽ യൂ​നി​റ്റി (സി.​ഒ.​ടി.​യു) എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് 87 പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​ചു​രാ​ചാ​ന്ദ്പു​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു മാ​സ​മാ​യി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു 19 പേ​രു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ. സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം വി​ലാ​പ ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്നു. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​റു​ത്ത കൊ​ടി ഉ​യ​ർ​ത്തി. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല. ഇം​ഫാ​ൽ താ​ഴ്വ​ര​യി​ലെ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ലെ​യും റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ലെ​യും മോ​ർ​ച്ച​റി​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 60 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ്യോ​മ​മാ​ർ​ഗം കാ​ങ്പോ​ക്പി ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 19 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​സ്ക​രി​ച്ച​ത്. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 41 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ചു​രാ​ചാ​ന്ദ്പു​രി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ചു​രാ​ചാ​ന്ദ്പു​രി​ലെ ജി​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലു​ള്ള 46 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​വ​യും 20ന് ​സം​സ്ക​രി​ക്കും. Show Full Article

The bodies of 19 people killed eight months ago in Manipur were cremated