ഡൽഹിയുടെ അധികാരം കവരുന്ന ബിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ധി​കാ​രം ക​വ​രു​ന്ന ഡ​ൽ​ഹി ദേ​ശീ​യ ത​ല​സ്ഥാ​ന പ്ര​ദേ​ശ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ 2023 കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി എം.​പി​മാ​രി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യ സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​യി സ​ഭ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് സ​മ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കേ​യാ​ണ് ബി​ൽ അ​വ​ത​ര​ണം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യും എ​ല്ലാ എം.​പി​മാ​രും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ഹാ​ജ​രു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് വി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലും സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ത​ന്ത്രം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ‘ഇ​ൻ​ഡ്യ’ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​ഭാ നേ​താ​ക്ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​​​ഗെ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രും. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ബി​ൽ സ​ഭാ ത​ള​ത്തി​ൽ ചീ​ന്തി​യെ​റി​ഞ്ഞ പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​പ് എം.​പി​യെ ലോ​ക്സ​ഭ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

The bill to give power to Delhi is in the Rajya Sabha today