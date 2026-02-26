ആപ്പിളും ഗൂഗിളും മുന്നിൽ, സാംസങ് പിന്നിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് ബ്ലൈൻഡ്

ആപ്പിളും ഗൂഗിളും മുന്നിൽ, സാംസങ് പിന്നിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് ബ്ലൈൻഡ്text_fields
ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും താൽപര്യമുള്ള കമ്പനി ഏതാണ്?. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികളുടെയും ഏറ്റവും കുറവ് റേറ്റിങ് ലഭിച്ച കമ്പനികളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബ്ലൈൻഡ്. ജീവനക്കാരുടെ സംതൃപ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻവിഡിയ, ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ എന്നിവരാണ് ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ജീവനക്കാരുടെ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്.
അംഗീകൃത ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ കരിയർ പാതകൾ, ജോലി-ജീവിത വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും മറ്റും സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ബ്ലൈൻഡ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവരുടെ വർക്ക് ഇമെയിൽ വഴി ആപ്പ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികൾ
- എൻവിഡിയ
- ഗൂഗിൾ
- ആപ്പിൾ
- അകാമൈ ടെക്നോളജീസ്
- വിഎംവെയർ
- അഡോബ്
- ടാർഗെറ്റ്
- സി.ആർ.ഇ.ഡി
- നോക്കിയ
- തോട്ട് വർക്ക്സ്
- എയർബിഎൻബി
- ലോവ്സ്
- ഓട്ടോഡെസ്ക്
- സോഹോ
- സർവീസ് നൗ
ഏറ്റവും കുറവ് റേറ്റിങ് ലഭിച്ച കമ്പനികൾ
- ഡിപി വേൾഡ്
- ഒല
- സ്പ്രിങ്ക്ലർ
- ഗ്രൂപ്പോൺ
- ടെക്കിയോൺ കോർപ്പ്
- പേടിഎം
- ഓയോ
- സീറ്റ
- സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
- എച്ച്.സി.എൽ എന്റർപ്രൈസ്
- ഡെലിവറൂ
- കോമ്പസ്
- റിപ്ലിംഗ്
- ഇൻഫോസിസ്
- ക്യാഷ് ഫ്രീ
ബ്ലൈൻഡ് വഴി ശേഖരിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികളെയും ഏറ്റവും മോശം കമ്പനികളെയും നിർണയിച്ചത്. 2025 വരെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ സമർപ്പിച്ച 40,686 പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച അവലോകനങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്.
ഫലത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു 50 അവലോകനങ്ങളെങ്കിലും ലഭിച്ച കമ്പനികളെ മാത്രമേ പരിഗണിച്ചുള്ളൂ. ജീവനക്കാരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംതൃപ്തി, കരിയർ വളർച്ച, ജോലി-ജീവിത സന്തുലിതാവസ്ഥ, നഷ്ടപരിഹാരവും ആനുകൂല്യങ്ങളും, കമ്പനി സംസ്കാരം, മാനേജ്മെന്റിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർ അവരുടെ തൊഴിലുടമകളെ വിലയിരുത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register