പറന്നുയർന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ മുംബൈ: മുംബൈയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തിരിച്ചിറക്കി. 110ലധികം യാത്രക്കാരുമായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പറന്നുയർന്ന എ.െഎ 581 വിമാനമാണ് മുംബൈയിൽ തിരിച്ചിറക്കിയതെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

'വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു വിമാനം പറക്കാൻ തയ്യാറായത്. എന്നാൽ, രാവിലെ 6.13ന് പറന്ന വിമാനം 6.25 ഓടെ തിരിച്ചിറക്കി. ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം സർവ്വീസ് വൈകി.

സുരക്ഷക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. ഇതിന് സമഗ്രമായ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണ്. വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിമാനം പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. എയർ ഇന്ത്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു. Show Full Article

The Air India flight that left for Kozhikode landed back in Mumbai within minutes of take off