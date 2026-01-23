Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകേരളത്തിൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി...
    India
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:33 PM IST

    കേരളത്തിൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം ​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്; യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തെ ത​രൂ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    Shashi Tharoor
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്. ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​​ർ​ഗെ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ​

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ച​ർ​ച്ച പോ​യി​ല്ല. പ​ക​രം ഘ​ട​ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ സീ​റ്റ് ച​ർ​ച്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ, സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ ​ച​ർ​ച്ച വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ൽ, കൂ​ടു​ത​ൽ സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ക​രാ​യ സ​ച്ചി​ൻ​ പൈ​ല​റ്റ്, കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജ്, ഇ​മ്രാ​ൻ പ്ര​താ​പ്ഗ​ഡി, ക​ന​യ്യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​യ ശ​ശി ത​രൂ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ല. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ത​ദ്ദേ​ശ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി ത​രൂ​രി​നു​ണ്ട്. ഇ​തിനാ​ലാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. എ​ന്നാ​ൽ, ഡി.​സി ബു​ക്സി​ന്റെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ത​രൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ​എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shashi TharoorCongress
    News Summary - Tharoor did not attend the Congress high command meeting
    Similar News
    Next Story
    X