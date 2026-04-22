    date_range 22 April 2026 10:54 PM IST
    date_range 22 April 2026 10:54 PM IST

    ജയിലിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമെന്ന്; ഏഴുപേർക്ക് ഏഴുവർഷം കഠിന തടവ്

    ജയിലിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമെന്ന്; ഏഴുപേർക്ക് ഏഴുവർഷം കഠിന തടവ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബം​ഗ​ളൂ​രു ജ​യി​ലി​ൽ തീ​വ്ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഏ​ഴ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വ് വി​ധി​ച്ച് എ​ൻ.​ഐ.​എ കോ​ട​തി. ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബ അം​ഗം ത​ടി​യ​ന്റ​വി​ട ന​സീ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് 48,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് എ​ൻ.​ഐ.​എ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പ​ര​പ്പ​ന​ഗ്ര​ഹാ​ര സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​ണ് ന​സീ​റി​ന്‍റെ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ തീ​വ്ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എ​ൻ.​ഐ.​എ കേ​സ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ, ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ഒ​രു യു​വാ​വി​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി മ​തം മാ​റ്റി​യെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച് 2023 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും സ്‍ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ഒ​ളി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നും എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ല​ശ്ക​റെ ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യാ വി​രു​ദ്ധ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. നി​ര​വ​ധി തീ​വ്ര​വാ​ദ കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ​ന്ന് കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച ന​സീ​റി​നെ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്ന​താ​യും എ​ൻ.​ഐ.​എ പ​റ​യു​ന്നു. 2008ലെ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്‍ഫോ​ട​ന പ​ര​മ്പ​ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ത​ട​വു​കാ​ര​നാ​യി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ഏ​ജ​ൻ​സി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ 11 പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും പി​ടി​കി​ട്ടാ​ത്ത ജു​നൈ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഐ.​എ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. റു​വാ​ണ്ട​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്ന സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ എ​ന്ന പ്ര​തി​യെ അ​വി​ട​ത്തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    TAGS: terrorism, Seven years, rigorous imprisonment
    News Summary - Terror Activities Inside Prison: Seven Sentenced to Seven Years of Rigorous Imprisonment
