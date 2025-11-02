Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 7:00 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം, സമ്പൂർണ ഗൈഡ്

    എസ്.ഐ.ആർ: നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം, സമ്പൂർണ ഗൈഡ്
    രണ്ടു നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ, കേരളമടകം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ (എസ്.ഐ. ആർ) നടപടികൾക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ്. എസ്.ഐ.ആർ പ​ദ്ധ​തി ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ബി​ഹാ​റി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ൽക്ക​ണ്ടും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർക്കായി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ ​ഗൈ​ഡ് ആണ് ഈ ലക്കം.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ 68.66 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും 21 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നും ഇ​ട​വ​രു​ത്തി​യ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) കേ​​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ വ​ള​രെ ധി​റു​തി​പി​ടി​ച്ച് യു​ദ്ധ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ കേ​സി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​നോ, വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ പോ​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പേ​ര് ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്ന് ക​രു​താ​നോ, തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ച ബൂ​ത്തു​ത​ല ഓ​ഫി​സ​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) മൂ​ന്ന് പ്രാ​വ​ശ്യം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രി​ക്കാ​നോ ഇ​നി സ​മ​യ​മി​ല്ല. ചെ​റി​യൊ​രു അ​ശ്ര​ദ്ധ​യോ അ​ലം​ഭാ​വ​മോ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കു​ക മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല അ​ന​ന്ത​ര ഫ​ലം. മ​റി​ച്ച് ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള അ​സ്തി​ത്വം ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​ക​ൾ

    നി​യ​മ​സ​ഭാ, ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഒ​രു വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടാ​യി​​​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​സ​ഭാ, ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഈ ​പ​ട്ടി​ക മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​യാ​യി​രി​ക്കും 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ക. അ​തി​നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​മാ​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28ന് ​വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​നി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്

    Step-1

    ആ​ദ്യം നോ​ക്കേ​ണ്ട​ത് 2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക

    https://www.ceo.kerala.gov.in/electoral-roll-sir-2002 എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ൽ അ​മ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ 2002ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ല്ലാ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​ഴു​വ​ൻ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ല​ഭി​ക്കും. അ​തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ​യോ ന​മ്മു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യോ വോ​ട്ട് ഉ​ണ്ടോ ഇ​ല്ലേ എ​ന്ന​റി​യ​ണം. ആ​ദ്യം ജി​ല്ല ഏ​തെ​ന്ന് നോ​ക്കി അ​തി​ലും​ശേ​ഷം ആ ​ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ത് നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണോ അ​തി​ലും ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഏ​ത് പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ലാ​യി​രു​​ന്നു വോ​ട്ട് എ​ന്ന് നോ​ക്കി അ​തി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ ആ ​ബൂ​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ല​ഭി​ക്കും.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 2002നു​ശേ​ഷം നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​ർ നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​തു​താ​യി വ​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 2002ൽ ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഏ​ത് നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​​ലാ​ണോ അ​തി​ലാ​ണ് ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

    2002-2004 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​നു​പു​റ​ത്ത് മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വോ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ആ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ CEOയു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​​ടെ പേ​ര് തി​ര​യേ​ണ്ട​ത്.

     Step-2

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി നേ​രി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഓ​രോ വോ​ട്ട​റും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യോ പേ​ര് 2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നോ​ക്കി, ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ബൂ​ത്തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ബി.​എ​ൽ.​ഒ (ബൂ​ത്ത് ത​ല ഓ​ഫി​സ​ർ) ആ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. https://www.ceo.kerala.gov.in/blo എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ബി.​​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ​യും വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കും. അ​തി​ൽ ജി​ല്ല​യും നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​വും ബൂ​ത്തും ഏ​തെ​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്താ​ൽ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യു​ടെ പേ​രും മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റും കി​ട്ടും.

     Step-3

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വാ​ങ്ങി പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത പ​ടി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തും ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത​തു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യും ഇ​താ​ണ്. ന​വം​ബ​ർ 4 ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 4 വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ ഒ​രു മാ​സം സ​മ​യം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തി​നു​ള്ള​ത്. അ​തി​നാ​ൽ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​ബി.​എ​ൽ.​ഒ വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തും കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ (https://www.ceo.kerala.gov.in/ ) നി​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 4 തൊ​ട്ട് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. പൂ​രി​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ര​ണ്ട് കോ​പ്പി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​ക്ക് ന​ൽ​കി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കോ​പ്പി അ​ക്നോ​ള​ജ്മെ​ന്റ് ആ​യി ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യു​ടെ ഒ​പ്പി​ട്ട് വാ​ങ്ങി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം.

    പു​തു​താ​യി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ ഫോം -6​ഉം, താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം മാ​റ്റാ​നോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്താ​നോ ഉ​ള്ള​വ​ർ ഫോം-8​ഉം ആ​ണ് പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച അ​നു​ബ​ന്ധ ഫോ​മി​ൽ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​നും ന​ൽ​ക​ണം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ളും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ല്ലാ ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ‘ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​പ്’/‘​ഇ.​സി.​ഐ നെ​റ്റ്’ വ​ഴി അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

     Step-4

    2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്

    2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യോ പേ​രു​ള്ള​വ​ർ അ​തി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട 12 രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പും എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​നൊ​പ്പം ന​ൽ​ക​ണം. അ​വ​രെ മൂ​ന്നാ​യി ത​രം തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    1987 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​നു​മു​മ്പ് ജ​നി​ച്ച​വ​ർ

    ഇ​വ​ർ സ്വ​ന്തം ജ​ന​ന തീ​യ​തി​യും ജ​ന​ന സ്ഥ​ല​വും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    1987 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​നും 2004 ഡി​സം​ബ​ർ

    ര​ണ്ടി​നു​മി​ട​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച​വ​ർ

    ഇ​വ​ർ സ്വ​ന്തം ജ​ന​ന തീ​യ​തി​യും ജ​ന​ന സ്ഥ​ല​വും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ കൂ​ടാ​തെ മാ​താ​വി​ന്റെ​യോ പി​താ​വി​ന്റെ​യോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രാ​ളു​ടെ ജ​ന​ന തീ​യ​തി​യും ജ​ന​ന സ്ഥ​ല​വും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    2004 ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം ജ​നി​ച്ച​വ​ർ

    ഇ​വ​ർ സ്വ​ന്തം ജ​ന​ന തീ​യ​തി​യും ജ​ന​ന സ്ഥ​ല​വും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ കൂ​ടാ​തെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ മാ​താ​വി​ന്റെ​യും പി​താ​വി​ന്റെ​യും ജ​ന​ന തീ​യ​തി​യും ജ​ന​ന സ്ഥ​ല​വും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ൻ അ​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​ന​ന സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ വി​സ​യു​ടെ​യും പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ​യും പ​ക​ർ​പ്പ് ന​ൽ​ക​ണം.

     Step-5

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത് ഇ.​ആ​ർ.​ഒ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ക്കും

    ഓ​രോ ബൂ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഓ​രോ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഇ.​ആ​ർ.​ഒ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ഒ​രു ബൂ​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 1200 പേ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​നി ബൂ​ത്തു​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​ക. അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ ബൂ​ത്തു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ(​ഡി.​ഇ.​ഒ)​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ഒ​രേ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും അ​യ​ൽ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലും ഭ​വ​ന സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള​വ​രെ ഒ​രേ ബൂ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ (ഡി.​ഇ.​ഒ) ബൂ​ത്ത് നേ​രി​ൽ​വ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ പു​തി​യ ബൂ​ത്തു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​വൂ.

    Step-6

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക നോ​ക്ക​ണം

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ നേ​രി​ട്ടും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബൂ​ത്ത് തി​രി​ച്ച് പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ക്കി ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഓ​രോ വോ​ട്ട​റും സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. ബൂ​ത്തു​ക​ളു​ടെ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം മൂ​ലം നി​ല​വി​ലു​ള്ള ബൂ​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ർ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ബൂ​ത്തി​ന്റെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നോ​ക്ക​ണം.

     Step-7

    പ​രാ​തി​യും ആ​ക്ഷേ​പ​വും 2026 ജ​നു​വ​രി എ​ട്ടു​വ​രെ

    ഡി​സം​ബ​ർ 9 മു​ത​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി 8 വ​രെ​യാ​ണ് ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​തി​ക​ളും വ്യാ​ജ​മാ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​തി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

     Step-8

    പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ നോ​ട്ടീ​സും ഹി​യ​റി​ങ്ങും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും

    ഡി​സം​ബ​ർ 9 മു​ത​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രാ​തി​ക​ളി​ലും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​രോ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ഇ.​ആ​ർ.​ഒ ​നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹി​യ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഇ.​ആ​ർ.​ഒ ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത് കൊ​ള്ളു​ക​യും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത് അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ അ​നു​മ​തി തേ​ടും.

    Step-9

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​ർ ​എ​ന്ന​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​കും.

    Step-10

    അ​വ​സാ​ന അ​പ്പീ​ലി​ന് ര​ണ്ട് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​ക്കു​മേ​ലു​ള്ള അ​പ്പീ​ലു​മാ​യി ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​യെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം. ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ അ​പ്പീ​ൽ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ര​ണ്ട് അ​പ്പീ​ലും ത​ള്ളി​യാ​ൽ പി​ന്നെ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​യ​ട​യും.

