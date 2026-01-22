ജമ്മുകശ്മീരിൽ വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പത്ത് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു; ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 22 Jan 2026 4:02 PM IST
Updated Ondate_range 22 Jan 2026 4:02 PM IST
ജമ്മുകശ്മീരിൽ വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പത്ത് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു; ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Ten soldiers martyred as vehicle falls into gorge in Jammu Agency
Listen to this Article
ജമ്മുകശ്മീർ: ദോഡ ജില്ലയിൽ ആർമി വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പത്ത് പട്ടാളക്കാർക്ക് വീരമൃത്യു. ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഭാദേർവ-ചമ്പ അന്തർദേശീയ പാതയിൽ ഖന്നി ടോപ്പിലാണ് അപകടം. മൊത്തം 17 പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
കയറ്റം കയറുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം 200 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ഗുൽമാർഗിൽ രണ്ട് സൈനിക പോർട്ടർമാർ ജനുവരി 8ന് കാൽ വഴുതി വീണ് മരിച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത ദാരുണ അപകടം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story