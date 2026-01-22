Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightജമ്മുകശ്മീരിൽ വാഹനം...
    India
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 4:02 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 4:02 PM IST

    ജമ്മുകശ്മീരിൽ വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പത്ത് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു; ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

    text_fields
    bookmark_border
    ജമ്മുകശ്മീരിൽ വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പത്ത് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു; ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു
    cancel
    Listen to this Article

    ജമ്മുകശ്മീർ: ദോഡ ജില്ലയിൽ ആർമി വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പത്ത് പട്ടാളക്കാർക്ക് വീരമൃത്യു. ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഭാദേർവ-ചമ്പ അന്തർദേശീയ പാതയിൽ ഖന്നി ടോപ്പിലാണ് അപകടം. മൊത്തം 17 പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

    കയറ്റം കയറുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം 200 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ഗുൽമാർഗിൽ രണ്ട് സൈനിക പോർട്ടർമാർ ജനുവരി 8ന് കാൽ വഴുതി വീണ് മരിച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത ദാരുണ അപകടം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident DeathJammu KashmirIndia NewsLatest News
    News Summary - Ten soldiers martyred as vehicle falls into gorge in Jammu Agency
    Similar News
    Next Story
    X