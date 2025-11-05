പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമായി ക്ഷേത്രോത്സവം; 105 ആടുകളെ അറുത്ത് സൗഹൃദ സൗദ്യയും, ഭക്ഷണത്തിനായി നീണ്ട ക്യൂtext_fields
കുമളി: സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിലെ തേനി ജില്ലയിൽ ആണ്ടിപ്പെട്ടി അണ്ണൈകരപ്പടി ഗ്രാമത്തിൽ വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ ഉത്സവം. ചടയാണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷത്തിൽ ഒരുദിവസം നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ക്ഷേത്രാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ച് അറക്കുന്നതും പതിവാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി 105 ആടുകളെ അറുത്ത് ഒരു വിരുന്നും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
ഈ ആടുകളുടെ മാംസം ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ രാത്രി മുതൽ നേരംപുലരുംവരെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വലിയ തിരക്കായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ഇലയിട്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പിയത്.
