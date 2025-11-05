Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    5 Nov 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:12 AM IST

    പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമായി ക്ഷേ​ത്രോത്സവം; 105 ആടുകളെ അറുത്ത് സൗഹൃദ സൗദ്യയും, ഭക്ഷണത്തിനായി നീണ്ട ക്യൂ

    പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമായി ക്ഷേ​ത്രോത്സവം; 105 ആടുകളെ അറുത്ത് സൗഹൃദ സൗദ്യയും, ഭക്ഷണത്തിനായി നീണ്ട ക്യൂ
    കുമളി: സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിലെ തേനി ജില്ലയിൽ ആണ്ടിപ്പെട്ടി അണ്ണൈകരപ്പടി ഗ്രാമത്തിൽ വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ ഉത്സവം. ചടയാണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷത്തിൽ ഒരുദിവസം നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ്​ പങ്കെടുക്കുന്നത്​.

    ക്ഷേത്രാചാരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന്​ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ച് അറക്കുന്നതും പതിവാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 105 ആടുകളെ അറുത്ത് ഒരു വിരുന്നും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

    ഈ ആടുകളുടെ മാംസം ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ രാത്രി മുതൽ നേരംപുലരുംവരെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വലിയ തിരക്കായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ഇലയിട്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പിയത്.

    TAGS:Tamilnaduthenitemple festival
