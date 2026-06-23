ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാം സേവനം ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിച്ചു; ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാം സേവനം ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിച്ചു; ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ലെന്ന് പരാതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ടെലിഗ്രാം നിരോധനം ജൂൺ 22ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ അവസാനിച്ചു. നിരോധനം നീങ്ങിയതോടെ രാജ്യത്തെ പല ഉപയോക്താക്കൾക്കും ടെലിഗ്രാം സേവനം പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പ് വീണ്ടും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ലെന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി.
മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളാണ് നിരോധനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് മേയ് 12ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വീണ്ടും തടയുന്നതിനായി, പരീക്ഷാ ദിവസമായ ജൂൺ 21ഉം അതിനുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ജൂൺ 16 മുതൽ ജൂൺ 22 വരെ ടെലിഗ്രാമിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരസാങ്കേതിക നിയമം, 2000ലെ സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരമായിരുന്നു ഈ നടപടി.
നിരോധനം പിൻവലിച്ചെങ്കിലും പല ഉപയോക്താക്കൾക്കും ടെലിഗ്രാം ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ലെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്. ചില നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും ഡൗൺ ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾ ടെലിഗ്രാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ‘ഇത് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമല്ല, സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കൂ’ എന്നായിരുന്നു ടെലിഗ്രാം മെസഞ്ചറിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം.
നിരോധനം നീക്കിയെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ടെലിഗ്രാമിന് മുകളിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. ജൂൺ 30 വരെ, നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ടെലിഗ്രാം ഇന്ത്യയിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾക്കായി ഈ ഫീച്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാനാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം കർശന നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ടെലിഗ്രാം സ്ഥാപകൻ പാവൽ ഡുറോവ് നേരത്തെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ഉപയോക്താക്കൾ ചോർന്ന ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പങ്കുവെച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ഒരു ആപ്പിനെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. വാട്സാപ്പിന്റെ എതിരാളിയായ ടെലിഗ്രാമിനെതിരെ മെറ്റയുമായി പങ്കാളിത്തമുള്ള റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വാധീനം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നും ഡുറോവ് സംശയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
എന്തായാലും, ജൂൺ 30 വരെ എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെലിഗ്രാം സേവനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ സാധാരണ നില തിരിച്ചുവരാൻ ദിവസങ്ങൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള ആശങ്ക തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നിലവിലെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register