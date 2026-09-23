വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും; കൃഷ്ണാനദിയിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി ജലം വിട്ടുനൽകണമെന്ന് തെലങ്കാന

വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും; കൃഷ്ണാനദിയിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി ജലം വിട്ടുനൽകണമെന്ന് തെലങ്കാനtext_fields
ബംഗളുരു: തെലങ്കാനയിലെ അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണാനദിയിലെ ജലം അടിയന്തരമായി വിട്ടുനൽകണമെന്ന് കർണാടക സർക്കാരിനോട് തെലങ്കാന. ടൂറിസം മന്ത്രി ജുപ്പള്ളി കൃഷ്ണ റാവുവിന്റെയും ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബംഗളുരുവിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
തെലങ്കാനയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലെയും കൃഷികൾ വിളവെടുപ്പിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും, ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ജലം ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കറിലെ കൃഷി പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോകുമെന്നും പ്രതിനിധി സംഘം കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചു. തെലങ്കാനയിലെ ജൂരാല, നെറ്റെംപാടു, ഭീമ, കോയൽസാഗർ എന്നീ നാല് പ്രധാന ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിലുള്ള കൃഷികൾക്ക് ജലം അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ നാല് വലിയ പദ്ധതികളെ ആശ്രയിച്ച് ഏകദേശം 5.5 ലക്ഷം ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നിലവിൽ കർഷകർ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു മാസക്കാലത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 5,000 ക്യൂസെക്സ് ജലം വീതം കർണാടകയുടെ സംഭരണികളിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിട്ട് വിളകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നാണ് തെലങ്കാന ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തെലങ്കാനയുടെ ഈ ന്യായമായ ആവശ്യത്തോട് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ അനുകൂലമായ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, തെലങ്കാനയിലെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന ജോഗുലാംബ ഗദ്വാൾ ജില്ലയിലെ കർഷകർ വിളകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ജലം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ബി.ആർ.എസും ബി.ജെ.പിയും ഈ വിഷയത്തിൽ നിലവിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും കർഷകരോടൊപ്പം പ്രധിഷേധം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
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