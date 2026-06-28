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    India
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 10:33 AM IST

    ലണ്ടനിൽ തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയാരോപിച്ച് കുടുംബം

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    ലണ്ടനിൽ തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയാരോപിച്ച് കുടുംബം
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    തെലങ്കാന: ഉന്നത പഠനത്തിനായി ഒരു വർഷം മുൻപ് യു.കെയിലെത്തിയ തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ 25 വയസ്സുകാരനെ ലണ്ടനിലെ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ജൂൺ 23-നാണ് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തെലങ്കാനയിലെ കാമറെഡി ജില്ലയിലുള്ള തളമദ്‌ല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള എസ്. ശ്രീനാഥ് റെഡ്ഡിയാണ് മരിച്ചത്. മകൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പിതാവ് മധുസൂദനൻ റെഡ്ഡി വേദനയോടെ പറയുന്നു. വിദേശത്ത് പഠനത്തിനായി പോയ മകന്റെ അകാല വിയോഗത്തിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് ഈ കുടുംബം.

    മകന്റെ മൃതദേഹം എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം കേന്ദ്ര, തെലങ്കാന സർക്കാരുകളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കുടുംബം, മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്താൻ ബ്രിട്ടീഷ് അധികൃതരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സർക്കാരുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    തന്റെ മകൻ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് മരിച്ച സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. സംഭവത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസം തങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മകൻ സാധാരണ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും സന്തോഷവാനായിരുന്നുവെന്നും പിതാവ് ഓർക്കുന്നു. ജൂൺ 22-ന് രാത്രി ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ പിറന്നാൾ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ച മകന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പിതാവ് പറയുന്നു.

    എന്നാൽ, ജൂൺ 23-ന് രാവിലെ സുഹൃത്താണ് മകനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടതെന്നാണ് സുഹൃത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ സംഭവത്തിൽ പിതാവ് വലിയ സംശയമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. മകൻ മരിച്ച വിവരം സുഹൃത്ത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വൈകിയെന്നും, ഈ കാലതാമസം മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. ലണ്ടൻ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനാഥിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം കുടുംബത്തെയും തളമദ്‌ല ഗ്രാമവാസികളെയും കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

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    TAGS:TelanganaLondoninvestigationControversyindian embassy
    News Summary - Telangana man found dead in London
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