ഹൈദരാബാദ്: ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാവഡ് തീർഥാടകർ കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിലെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ ഉടമയുടെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദേശം വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരിക്കെ, വീണ്ടും വിദ്വേഷ പ്രചാരവുമായി ഹിന്ദുത്വ ഗ്രൂപ്പുകൾ. മധുരപലഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരാൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതായുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മുസ്‌ലിം യുവാവാണെന്ന് ലേബൽ ചാർത്തുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിദ്വേഷ പ്രചാരകർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.



ഗുലാബ് ജാമുൻ തയാറാക്കുന്ന വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരാൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതായാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തോന്നുക. ഹിന്ദുക്കളുടെ ശത്രുക്കൾ വിവാഹ സൽക്കാരത്തിനുള്ള ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു, ഇവരെ ജോലിക്കെടുക്കുമ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് പരിശോധിക്കണം തുടങ്ങിയ അടിക്കുറിപ്പുകളാണ് ദൃശ്യത്തിനൊപ്പം നൽകിയിരുന്നത്.

The video where a man seemingly urinates into a tub of confectioneries is an edited clip. The longer version of the video shows the man pouring a transparent liquid into the tub from a bottle. The viral video is being falsely shared with a communal spin targeting Muslim community… https://t.co/mTYBFg5WDK pic.twitter.com/TOugq0KmkD