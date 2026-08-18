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    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 1:02 PM IST

    തെലങ്കാനയിൽ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ: കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് 7.3 ലക്ഷത്തിലധികം പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തു

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    Election Commission officer verifying electoral roll documents in Telangana
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    ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിൽ വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക സംക്ഷിപ്ത പുനഃപരിശോധനയുടെ (എസ്.എസ്.ആർ) ഭാഗമായി തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 7.3 ലക്ഷത്തിലധികം (7,32,849) വ്യാജ അല്ലെങ്കിൽ അനർഹമായ പേരുകൾ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. വോട്ടർപട്ടിക പൂർണമായും കുറ്റമറ്റതും സുതാര്യവുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നടപടി.

    മരണപ്പെട്ടവർ, സ്ഥിരമായി താമസം മാറിയവർ, ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടർമാർ) എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒഴിവാക്കിയത്. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരുടെ (ബി.എൽ.ഒ) നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി നടത്തിയ പരിശോധനകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമാണ് അന്തിമ കരട് തയ്യാറാക്കിയത്.

    കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 3.3 കോടിയോളമായി. ഇതിൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുതിയതായി വോട്ട് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ യുവാക്കൾക്കും പട്ടികയിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടവർക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    പൊതുജനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും കരട് വോട്ടർപട്ടിക പരിശോധിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങളും തിരുത്തലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ നിശ്ചിത സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുക.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകൾ വഴിയും 'വോട്ടർ ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ' ആപ്പ് വഴിയും വോട്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേര് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിലോ വിവരങ്ങളിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിലോ പൗരന്മാർക്ക് ഫോം 6, 7, 8 എന്നിവ വഴി നേരിട്ടോ ഓൺലൈനായോ തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അർഹരായ ഒരു വോട്ടർ പോലും പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാരുടെ (ബി.എൽ.എ) സഹകരണവും കമ്മീഷൻ തേടിയിട്ടുണ്ട്.

    നഗരവത്കരണവും തൊഴിൽ സംബന്ധമായ ഇടവിട്ടുള്ള താമസമാറ്റങ്ങളും കൂടുതലായുള്ള ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുത്തലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും നടന്നിട്ടുള്ളത്. വ്യാജ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പൂർണമായി തടയാനാകുമെന്നും യഥാർത്ഥ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൃത്യമായി പ്രതിഫലിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:TelanganaElection CommisonSIR
    News Summary - Telangana Draft Electoral Rolls Published: Over 7.3 Lakh Names Deleted
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