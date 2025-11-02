Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 7:43 AM IST

    ലാലുവില്ലാത്ത റാന്തലുമായി തേജസ്വിയുടെ പ്രതിരോധം

    ലാലുവില്ലാത്ത റാന്തലുമായി തേജസ്വിയുടെ പ്രതിരോധം
    ‘ഹ​ർ വാ​ദാ പൂ​രാ ക​രേം​ഗെ, ഹ​മാ​രാ വാ​ദാ ഹെ, ​തേ​ജ​സ്വി ഭ​റോ​സ ഹെ’ ​എ​ന്നൊ​ക്കെ എ​ഴു​തി തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​നെ ‘നാ​യ​ക്’ ആ​ക്കി ബി​ഹാ​റി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ച്ച കൂ​റ്റ​ൻ ബി​ൽ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന്റെ ചി​ഹ്ന​മാ​യ റാ​ന്ത​ലി​നൊ​പ്പം ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ല്ല. മ​ക​ൻ തേ​ജ​സ്വി​യു​ടെ വ​ലി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​റ​കി​ലോ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലോ പോ​ലും ലാ​ലു​വി​ന്റെ മു​ഖം കാ​ണാ​നി​ല്ല. സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തീ​ക​മാ​യ ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​ന്റെ ചി​ത്രം പ്ര​ചാ​ര​ണ കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ല്ലാം അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി ബി​ഹാ​റി​ലേ​ത്.

    ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തെ ‘ജം​ഗ്ൾ രാ​ജ്’ എ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നാ​ണ് തേ​ജ​സ്വി​യെ ബി​ഹാ​റി​ലെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ലാ​ലു​വി​ന്റെ ചി​ത്രം പ്ര​ചാ​ര​ണ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​പോ​ലും നീ​ക്കി​യ​ത്.

    ബി​ഹാ​റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ യു​വ​നേ​താ​വും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യി തേ​ജ​സ്വി വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ എ​ൻ.​ഡി.​എ-​ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​നാ​ഴി​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള​ത് ജം​ഗ്ൾ രാ​ജ് ആ​ണ്. രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ര​ഥ​യാ​ത്ര ത​ട​ഞ്ഞ ലാ​ലു യാ​ദ​വി​നോ​ടു​ള്ള അ​രി​ശം ഒ​ന്നി​ന് പി​റ​കെ മ​റ്റൊ​ന്നാ​യി കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ക്കി​യി​ട്ടും തീ​രാ​ത്ത ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ് ലാ​ലു​വി​ന്റെ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തെ ജം​ഗ്ൾ രാ​ജ് എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​തീ​ഷ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ബി​ഹാ​റി​ൽ മു​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഇ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ ക​ഥ​ക​​ളൊ​ന്നു​മ​റി​യാ​ത്ത പു​തു​ത​ല​മു​റ പോ​ലും ജം​ഗ്ൾ രാ​ജ് എ​ന്ന് കേ​ട്ടാ​ൽ ലാ​ലു​വി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം അ​ത് പ്ര​ചു​ര പ്ര​ചാ​രം നേ​ടി.

    ഇ​ക്കു​റി എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും പു​റ​മെ ജ​ൻ​സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റും ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​നെ വി​ല്ല​നാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് തേ​ജ​സ്വി​യി​ലേ​ക്കും മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കും പോ​കു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​ഷ ക​ടം​കൊ​ണ്ട് ലാ​ലു കാ​ല​ത്തെ കൊ​ള്ള​യു​ടെ​യും കൊ​ല​യു​ടെ​യും പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​യു​ടെ​യും കാ​ല​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ ‘കാ​ലി​ക​ളു​ടെ തീ​റ്റ​യും തി​ന്നു​ന്ന ക​ള്ള​ൻ’ എ​ന്നൊ​ക്കെ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ഹീ​ന​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് പു​തു​തു​ല​മു​റ​ക്ക് ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ലാ​​ലു​വി​ന്റെ ചി​ത്രം ക​ണ്ടാ​ലും പേ​ര് കേ​ട്ടാ​ലും ‘ജം​ഗ്ൾ രാ​ജ്’ എ​ന്ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ണ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലും ലാ​ലു​വി​നെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം കാ​ണി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ത​ന്നെ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.

    ലാ​ലു​വി​ന്റെ ചി​ത്രം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ തേ​ജ​സ്വി​യെ നാ​യ​ക​നാ​ക്കി ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ കാ​റ്റു​പോ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നും ലാ​ലു​വി​നെ ഇ​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ലാ​ലു​വി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ റ​ബ്റി ​ദേ​വി​യെ തേ​ജ​സ്വി ത​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി രാ​​ഘോ​പു​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. 2020ലെ ​വാ​ശി​യേ​റി​യ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​ന് കേ​വ​ലം 11,150 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​നാ​ണ് ക​പ്പി​നും ചു​ണ്ടി​നു​മി​ട​യി​ൽ ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

