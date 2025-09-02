Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:06 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:06 AM IST

    അ​ദ്വാ​നി​യെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത ലാ​ലു​വി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ് ഞാൻ, സി​ര​ക​ളി​ലോ​ടു​ന്ന​ത് ലാ​ലു​വി​ന്റെ ര​ക്തം -തേജസ്വി

    പ​ട്ന (ബി​ഹാ​ർ): പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത നേ​താ​വാ​ക്കി​യ ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യെ സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ക്കി തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ്. അ​ദ്വാ​നി​യെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത ലാ​ലു​വി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ് താ​നെ​ന്നും ലാ​ലു​വി​ന്റെ ര​ക്ത​മാ​ണ് ത​ന്റെ സി​ര​ക​ളി​ലോ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ലാ​ലു വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത​പോ​ലെ താ​നും വ​ഴ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നും തേ​ജ​സ്വി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ബി​ഹാ​റി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി സ്വ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തി കാ​ണി​ച്ച തേ​ജ​സ്വി സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സ​വും നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നു​ള്ള ബ​ദ​ലാ​യി ത​ന്നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള​ക്കൊ​പ്പം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ ക​ഴി​വു​കേ​ടി​നെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം നി​തീ​ഷി​നെ ഡ്യൂ​പ്ലി​ക്കേ​റ്റ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്നാ​ണ് വി​ളി​ച്ച​ത്. ബീ​ഹാ​റി​ൽ ഇ​നി ഡ്യൂ​പ്ലി​ക്കേ​റ്റ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വേ​ണോ ഒ​റി​ജി​ന​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വേ​ണോ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു ചോ​ദി​ച്ച തേ​ജ​സ്വി​ക്ക് ഒ​റി​ജി​ന​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് ജ​നം വി​ളി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ബി​ൾ എ​ൻ​ജി​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലെ ഒ​രു എ​ൻ​ജി​ൻ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​റ്റേ എ​ൻ​ജി​ൻ അ​ഴി​മ​തി​യു​ടേ​തു​മാ​ണെ​ന്ന് തേ​ജ​സ്വി തു​ട​ർ​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ വെ​റു​തെ വി​ട്ടി​ല്ല. സ​മാ​ജ് വാ​ദി ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ഇ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി-​ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ക​രു​ത​ലി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഉ​ട​ൻ നി​തീ​ഷി​നെ മാ​ലി​ന്യ​ക്കു​പ്പി​യി​ൽ ഇ​ടു​മെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു. മോ​ഷ​ണം പ​തി​വാ​ക്കി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട് മോ​ഷ്ടി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​യി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മോദിക്ക് ബദലായി രാഹുൽ

    പ​ട്ന (ബി​ഹാ​ർ): പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​ക്ക് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ക ബ​ദ​ലാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പോ​യ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ബി​ഹാ​ർ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. മോ​ദി​യെ വെ​ല്ലാ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​രെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സ​വും ഇ​തി​ന് അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ബ​ദ​ലാ​യി രാ​ഹു​ലി​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​സം​തൃ​പ്തി​യു​ള്ള തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​മാ​പ​ന വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി യൂ​സ​ഫ് പ​ഠാ​നെ അ​യ​ച്ചു.

    ഹി​ന്ദി ഹൃ​ദ​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ മോ​ദി​യെ​യും അ​മി​ത്ഷാ​യേ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യെ സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ക്ഷി​യാ​യ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്ക് പി​റ​കി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ബി​ഹാ​റി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് രാ​ഹു​ൽ കൈ ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തി. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യാ​ത്ത അ​ല​സ​ന്മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത്യ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​വേ​ശ​മു​ള്ള ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ഹു​ൽ തെ​ളി​യി​ച്ചു.

