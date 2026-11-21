'ശിലാഫലകത്തിൽ പേര് വെക്കാൻ മാത്രമാണോ 17 മാസം മുൻപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പാലം വീണ്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്'; മോദിക്കെതിരെ തേജസ്വി യാദവ്text_fields
പട്ന: ബിഹാറിലെ വൈശാലി ജില്ലയിൽ 'നിതീഷ് സേതു' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബിഹാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആർ.ജെ.ഡി അധ്യക്ഷനുമായ തേജസ്വി യാദവ്. ഈ പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു രൂപ പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് ആരോപിച്ചു. ഒരു വർഷവും അഞ്ച് മാസവും മുൻപ് അന്നത്തെ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പാലമാണിതെന്നും, കഴിഞ്ഞ 17 മാസമായി ഇതുവഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നും തേജസ്വി 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു. 'പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രം യാതൊരു സംഭാവനയും നൽകിയിട്ടില്ലാതിരുന്നിട്ടും, ശിലാഫലകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് കൊത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഇത് വീണ്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്?' തേജസ്വി പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു.
പേരിടൽ വിവാദവും രാഷ്ട്രീയ പോരും
ഗംഗാ നദിക്ക് കുറുകെ 4,280 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച 19.7 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള എക്സ്ട്രാഡോസ്ഡ് കേബിൾ-സ്റ്റേഡ് പാലമാണിത്. പട്നയിലെ കച്ചി ദർഗയെയും വൈശാലിയിലെ ബിദുപൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലം തേജസ്വി യാദവിന്റെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമായ രാഘവ്പൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുതിർന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി അക്ഷയ്വത് റായിയുടെയോ, സമീപത്തായി ജന്മസ്ഥലമുള്ള ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗിന്റെയോ പേര് പാലത്തിന് നൽകാനായിരുന്നു ബിഹാർ സർക്കാർ നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന് തേജസ്വി അവകാശപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുടെ പേര് നൽകാൻ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നിതീഷ് കുമാർ സമ്മതിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാലത്തിന്റെ ആസൂത്രണത്തിലോ നിർമാണത്തിലോ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും അതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും തേജസ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാലത്തിന് 'നിതീഷ് സേതു' എന്ന് പേരിട്ടതിനെച്ചൊല്ലി ഭരണകക്ഷിയായ എൻ.ഡി.എയും മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ ആർ.ജെ.ഡിയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോരാണ് നടക്കുന്നത്. നിതീഷ് കുമാറിനൊപ്പം അധികാരം പങ്കിട്ടിരുന്ന കാലയളവിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ തങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ആർ.ജെ.ഡിയുടെ നിലപാട്. ബിഹാറിലെ ആദ്യ ബി.ജെ.പി മുഖ്യമന്ത്രിയായ സാമ്രാട്ട് ചൗധരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭാ വികസന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മെയ് മാസത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തുന്ന ആദ്യ ബിഹാർ സന്ദർശനമാണിത്.