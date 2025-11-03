Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:22 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:22 PM IST

    ലാലുവി​ന്റെ പാപങ്ങൾ മറക്കാൻ തേജസ്വി ശ്രമിക്കുന്നു -മോദി

    Narendra Modi
    നരേന്ദ്ര മോദി

    പ​ട്ന: ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ പി​താ​വ് ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​​ന്റെ ചി​ത്രം മൂ​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ പാ​പ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​​​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​തി​ഹാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റാ​ലി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ലാ​ലു​വി​ന്റെ​യും തേ​ജ​സ്വി​യു​ടെ​യും പേ​രെ​ടു​ത്ത് പ​റ​യാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു മോ​ദി​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം. പ​ക​രം, തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​നെ കാ​ട്ടു​നീ​തി​യു​ടെ യു​വ​രാ​ജാ​വ് എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. ലാ​ലു ഉ​ന്ന​ത ​നേ​താ​വെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും സ്വ​ന്തം പി​താ​വി​​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും പോ​സ്റ്റ​റി​ൽ കാ​ണി​ക്കാ​തെ എ​ന്ത് തി​ന്മ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, നേ​താ​വ് കാ​ട്ടു​നീ​തി​യു​ടെ ഭാ​ണ്ഡം പേ​റു​ന്ന​തുകൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാം അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഴി​മ​തി നി​റ​ഞ്ഞ കു​ടും​ബം ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യെ ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഴി​മ​തി നി​റ​ഞ്ഞ കു​ടും​ബ​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട​ൻ തോ​ക്ക് ത​ല​ക്കു​നേ​രെ ചൂ​ണ്ടി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​മ്മ​തി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    മോദിയുടെ നാടൻതോക്ക് പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ച് തേജസ്വി

    പ​ട്ന: പ്ര​​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ബി​ഹാ​റി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റാ​ലി​യി​ൽ ‘ക​ട്ട’ എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ്ര​യോ​ഗം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് തേ​ജ​സ്വി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ദ്യം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി തേ​ജ​സ്വി വ​രു​ന്ന​തി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പി​ന്നെ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ഒ​രു ക​ട്ട (നാ​ട​ൻ തോ​ക്ക്) അ​വ​ർ​ക്കു​നേ​രെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ഴ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നു​മാ​ണ് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​ന്ത​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് തേ​ജ​സ്വി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Narendra ModiBihar Election
    News Summary - Tejashwi is trying to forget Lalu's sins, says PM Modi
