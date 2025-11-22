Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതേജസ് വിമാനാപകടം:...
    India
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:37 AM IST

    തേജസ് വിമാനാപകടം: ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനായി തിരച്ചിൽ; പൈലറ്റിന്‍റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    Tejus Aircraft Crash
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ദു​ബൈ​ വ്യോ​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തേ​ജ​സ്സ് യു​ദ്ധ​വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി വ്യോമസേന. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം അറിയാൻ വിമാനത്തിന്‍റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ക​ണ്ടെ​ത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ദുബൈ ഏവിയേഷൻ അധികൃതരുടെ സഹായം വ്യോ​മ​സേ​ന തേടിയതായി റിപ്പോർട്ട്.

    ഒരു എയർമാർഷലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോർട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി വ്യോമസേന നടത്തുകയെന്നാണ് വിവരം. ജെ​റ്റ് വി​മാ​നം നി​ല​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും പി​ന്നീ​ട് തീ​ഗോ​ള​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​തു​മാ​യ വി​ഡി​യോ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നിരുന്നു. സി.സി.ടി.വി അടക്കമുള്ള വിഡിയോകൾ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കും.


    അതേസമയം, അപകടത്തിൽ മരിച്ച വ്യോമസേനാ പൈലറ്റ് വി​ങ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ന​മ​ൻ​ഷ് ശ്യാ​ലിന്‍റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കും. വ്യോമ അഭ്യാസത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് തേജസ് വിമാനം തകർന്നുവീണ വിവരം മ​ൻ​ഷ് ശ്യാ​ലിന്‍റെ പിതാവ് അറിയുന്നത്.

    ദു​ബൈ​ ആൽ മക്തൂം വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന വ്യോ​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം 2.15ഓ​ടെ​യാണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തേ​ജ​സ് എം.​കെ -1 എ യു​ദ്ധ​വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണത്. വ്യോ​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ജെ​റ്റ് വി​മാ​നം നി​ല​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചി​റ​ങ്ങി തീ​ഗോ​ള​മാ​യി മാ​റു​കയയിരുന്നു.

    തേ​ജ​സ്സ് വി​മാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് 24 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ര​ണ്ടാം ​ത​വ​ണ​യാ​ണ് ത​ക​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ജ​യ്സാ​ൽ​മീ​റി​ൽ​വെ​ച്ച് തേ​ജ​സിന്റെ ആ​ദ്യ അ​പ​ക​ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച 40 തേജസ് വിമാനങ്ങൾക്കാണ് വ്യോമസേന ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡിന് (എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ) ഓർഡർ നൽകിയത്. ഇതിൽ മൂന്നു വിമാനങ്ങൾ കൂടി എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ വ്യോമസേനക്ക് കൈമാറാനുണ്ട്. ലഭിച്ച 37 വിമാനങ്ങൾ രണ്ട് സ്ക്വാഡറനുകളായി സേന വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2021ൽ ​വ്യോ​മ​സേ​ന​ക്കാ​യി 83 തേ​ജ​സ് എം.​കെ -1 എ ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം 48,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ക​രാ​ർ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മിഗ് 29 യുദ്ധ വിമാനവും 2035ഓടെ മിറാഷ് യുദ്ധ വിമാനവും സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടെ തേജസ് വിമാനങ്ങൾ പകരമായി എത്തുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian Air Forceaircraft crashTejas Fighter JetLatest News
    News Summary - Tejas plane crash: Search underway for black box; Pilot's body to be brought to Delhi today
    Similar News
    Next Story
    X