Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:10 PM IST

    തേ​ജ​സ് മാ​ർ​ക്ക്-1​എ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യോ​മ​സേ​ന​ക്ക് ഉ​ട​ൻ കൈ​മാ​റും

    തേ​ജ​സ് മാ​ർ​ക്ക്-1​എ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യോ​മ​സേ​ന​ക്ക് ഉ​ട​ൻ കൈ​മാ​റും
    തേജസ് മാർക്ക് 1 എ

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ വ്യോ​​മ​​സേ​​ന​​ക്ക് തേ​​ജ​​സ് മാ​​ർ​​ക്ക്-1​​എ യു​​ദ്ധ​​വി​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ കൈ​​മാ​​റ്റം ചെ​​യ്യാ​​നൊ​​രു​​ങ്ങി പൊ​​തു​​മേ​​ഖ​​ല സ്ഥാ​​പ​​ന​​മാ​​യ ഹി​​ന്ദു​​സ്ഥാ​​ൻ എ​​യ​​റോ​​നോ​​ട്ടി​​ക്‌​​സ് ലി​​മി​​റ്റ​​ഡ് (എ​​ച്ച്.​​എ.​​എ​​ൽ). സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​റി​​ൽ ര​​ണ്ട് യു​​ദ്ധ​​വി​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ കൈ​​മാ​​റു​​മെ​​ന്ന് പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ആ​​ർ.​​കെ. സി​​ങ് പ​​റ​​ഞ്ഞു. 83 തേ​​ജ​​സ് മാ​​ർ​​ക്ക്-1​​എ ജെ​​റ്റു​​ക​​ൾ വാ​​ങ്ങു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി പ്ര​​തി​​രോ​​ധ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം എ​​ച്ച്.​​എ.​​എ​​ല്ലു​​മാ​​യി 48,000 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ ക​​രാ​​ർ 2021 ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി​​യി​​ലാ​​ണ് ഒ​​പ്പി​​ട്ട​​ത്. വി​​ത​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലെ കാ​​ല​​താ​​മ​​സ​​ത്തി​​ൽ വ്യോ​​മ​​സേ​​ന ആ​​ശ​​ങ്ക പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ന് പി​​ന്നാ​​ലെ​​യാ​​ണ് ര​​ണ്ട് വി​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ട​​ൻ കൈ​​മാ​​റു​​മെ​​ന്ന് പ്ര​​തി​​രോ​​ധ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

    യു.​​എ​​സ് പ്ര​​തി​​രോ​​ധ ക​​മ്പ​​നി​​യാ​​യ ജി.​​ഇ എ​​യ്‌​​റോ​​സ്‌​​പേ​​സ് എ​​യ്‌​​റോ എ​​ൻ​​ജി​​നു​​ക​​ൾ വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ൽ കാ​​ല​​താ​​മ​​സം വ​​രു​​ത്തി​​യ​​തി​​നാ​​ലാ​​ണ് സ​​മ​​യ​​പ​​രി​​ധി​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ വി​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കാ​​തി​​രു​​ന്ന​​തെ​​ന്നാ​​ണ് എ​​ച്ച്.​​എ.​​എ​​ൽ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന വി​​ശ​​ദീ​​ക​​ര​​ണം.

    അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, 97 തേ​​ജ​​സ് ജെ​​റ്റു​​ക​​ളു​​ടെ ഒ​​രു ബാ​​ച്ച് കൂ​​ടി വാ​​ങ്ങു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ എ​​ച്ച്.​​എ.​​എ​​ല്ലു​​മാ​​യി 67,000 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ പു​​തി​​യ ക​​രാ​​ർ ഒ​​പ്പു​​വെ​​ക്കും. നി​​ല​​വി​​ലെ ക​​രാ​​റി​​ലെ ര​​ണ്ട് തേ​​ജ​​സ് വി​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​ത്തി​​ച്ച​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം മാ​​ത്ര​​മേ പു​​തി​​യ ക​​രാ​​റി​​ൽ ഒ​​പ്പി​​ടു​​ക​​യു​​ള്ളൂ​​വെ​​ന്നും നാ​​ലോ അ​​ഞ്ചോ വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്കാ​​യി​​രി​​ക്കും ക​​രാ​​ർ കാ​​ലാ​​വ​​ധി​​യെ​​ന്നും പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി.

    fighter jetDefencetejasAir Force
    News Summary - Tejas Mark-1A fighter jets to be handed over to the Air Force soon
