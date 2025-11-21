ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം തേജസ് ദുബൈ എയർഷോയ്ക്കിടെ തകർന്നുവീണു

ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം തേജസ് ദുബൈ എയർഷോയ്ക്കിടെ തകർന്നുവീണുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം തേജസ് ദുബൈയിൽ തകർന്നുവീണു. ദുബൈ എയർ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് അപകടം. വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.10 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവമെന്ന് വാർത്ത ഏജൻസി എ.പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ആദ്യ റൗണ്ടിൽ അഭ്യാസം തേജസ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാം റൗണ്ട് അഭ്യാസത്തിനായി പറന്നുയർന്ന ഉടൻ വിമാനം താഴേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയായിരുന്നു. വിമാനം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയാണ്.
വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ ആകാശ പ്രദർശനം പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് എയർ ഷോ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു.
അപകടം എയർ ഷോ ഇന്ന് സമാപിക്കാനിരിക്കെ
രണ്ടുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വ്യോമയാന മേഖലയിലെ ആഗോള പ്രശസ്തമായ ദുബൈ എയർ ഷോ നവംബർ 17നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഷോ ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് തേജസിന്റെ അപകടം. ദുബൈ വേൾഡ് സെൻട്രൽ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഷോ നടന്നത്. മേളയിൽ ഇത്തവണ 1500ലേറെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രദർശനമുണ്ടായിരുന്നു. 150ലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 1.48 ലക്ഷം പ്രഫഷനലുകളും നൂതന സംരംഭകരും ഭാവി വ്യോമയാന മേഖലയുടെയും ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനുമായി മേളക്കെത്തിയിരുന്നു.
